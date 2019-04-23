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Ирину Цывину не разрешили похоронить рядом с Евгением Евстигнеевым

23 апреля
2019 год

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23 апреля 2019
18 апреля скоропостижно скончалась 55-летняя Ирина Цывина. По словам сына актрисы, причиной смерти стал инфаркт. 21 апреля состоялось прощание с Ириной Цывиной в Центральном доме кино.

Ирину Цывину не разрешили похоронить рядом с Евгением Евстигнеевым

Проводить актрису в последний путь пришли ее коллеги Татьяна Васильева, Елена Валюшкина, Александр Песков, Сергей Новожилов, Ирина Грибулина и другие.

Ирину Цывину не разрешили похоронить рядом с Евгением Евстигнеевым

Первыми в зал вошли дети актрисы – сын Евгений и дочь Зиновия, которая прилетела на церемонию прощания в Россию из Черногории.

Родственники Ирины Цывиной хотели похоронить актрису на Новодевичьем кладбище - рядом с бывшим мужем Евгением Евстигнеевым. Однако администрация не позволила им сделать этого, потому что юридически Ирина не является вдовой артиста – после этого брака актриса выходила замуж еще несколько раз. Из-за проблем с документами место похорон не было известно до последнего.

Ирину Цывину не разрешили похоронить рядом с Евгением Евстигнеевым

Только на церемонии прощания глава Гильдии киноактеров Валерия Гущина объявила, что Ирина Цывина будет похоронена на Троекуровском кладбище.

«Огромное спасибо Никите Сергеевичу Михалкову, потому что мы тут намучились с бумажками. Это волшебное имя сыграло огромную роль, ведь мы проводим Ирочку на актерскую аллею, где Галкин и Глаголева».
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Ирину Цывину не разрешили похоронить рядом с Евгением Евстигнеевым фотографии
Ирину Цывину не разрешили похоронить рядом с Евгением Евстигнеевым фотографии
Ирину Цывину не разрешили похоронить рядом с Евгением Евстигнеевым фотографии
Ирину Цывину не разрешили похоронить рядом с Евгением Евстигнеевым фотографии
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17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

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