Ирину Цывину не разрешили похоронить рядом с Евгением Евстигнеевым

18 апреля скоропостижно скончалась 55-летняя Ирина Цывина
. По словам сына актрисы, причиной смерти стал инфаркт
. 21 апреля состоялось прощание с Ириной Цывиной в Центральном доме кино.
Проводить актрису в последний путь пришли ее коллеги Татьяна Васильева
, Елена Валюшкина
, Александр Песков
, Сергей Новожилов
, Ирина Грибулина
и другие.
Первыми в зал вошли дети актрисы – сын Евгений
и дочь Зиновия, которая прилетела на церемонию прощания в Россию из Черногории.
Родственники Ирины Цывиной хотели похоронить актрису на Новодевичьем кладбище - рядом с бывшим мужем Евгением Евстигнеевым
. Однако администрация не позволила им сделать этого, потому что юридически Ирина не является вдовой артиста – после этого брака актриса выходила замуж еще несколько раз. Из-за проблем с документами место похорон не было известно до последнего.
Только на церемонии прощания глава Гильдии киноактеров Валерия Гущина
объявила, что Ирина Цывина будет похоронена на Троекуровском кладбище.
«Огромное спасибо Никите Сергеевичу Михалкову, потому что мы тут намучились с бумажками. Это волшебное имя сыграло огромную роль, ведь мы проводим Ирочку на актерскую аллею, где Галкин и Глаголева»
.