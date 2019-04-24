Дарья Мельникова рассказала о травле в школе

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала своим подписчикам в Инстаграме
про свои школьные годы. Оказывается, актрису дразнили в школе из-за низкого роста и отсутствия груди. Из-за этого она часто прогуливала уроки.
«8 класс. Лицей. Я самая маленькая в здании. Не просто в классе, в здании!!! Потому что самый младший класс в лицее - это 8 класс. Меня дразнят, на перемене я стою у стены, потому что так можно пятками забраться на плинтус и быть чуть выше. Я прогуливаю почти весь год. На медосмотре надо мной смеются девочки. У меня у единственной нет груди (ох, знала бы я тогда, какое это счастье #нетсисекнетпроблем). Нет парня. Нет косметики. Я перехожу в другую школу и остаюсь в 8-м классе ещё раз. Потому что прогуляла весь год, абсолютно. Исключительно потому, что мой рост не вписывался в рамки красоты»
, - поделилась Дарья.
Мельниковой очень долго пришлось бороться с комплексами. Лишь недавно ей удалось полюбить себя такой, какая она есть.
«Спустя несколько лет я могу сказать, что этот год дал мне в жизни больше, чем все остальные годы, проведённые в стенах школ. За этот год я поняла, что мне не светит популярность в школе и остаётся только заниматься любимым делом - танцевать. Я дотанцевалась до приглашения в кино. В Москву. И понеслась... Сейчас мой рост 160 см. И комплексы по поводу роста закончились лишь недавно! После рождения первого сына. Только тогда я осознала, что мой рост никак не влияет на уровень счастья. Я сама выбираю быть мне счастливой или нет. Чувствовать себя красивой или нет. Мой рост не помешал мне сниматься в кино (в кино низкий рост - это скорее бонус), участвовать в фотосессиях, показах, светских мероприятиях. Да что там. Мой рост не помешал мне в настоящих отношениях. Моему мужу было плевать, что я не дотягиваю до заветных 175»
.
Дарья Мельникова уже около 6 лет замужем за актером Артуром Смольяниновым
. В декабре прошлого года они во второй раз стали родителями
, и теперь воспитывают двух сыновей.