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Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке

25 апреля
2019 год

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25 апреля 2019
На прошлых выходных российские актеры и музыканты поучаствовали в благотворительной акции фонда «Подари жизнь». Они надели фартуки и встали за прилавки Даниловского рынка Москвы. Часть вырученных средств была направлена на лечение детей.

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Михаил Шац

Продавцами на один день стали: Чулпан Хаматова, Риналь Мухаметов, Нелли Уварова, Михаил Трухин, Алиса Гребенщикова, Алена Бабенко, Александра Ревенко, Елена Захарова, Катерина Шпица, Марк Тишман, Виталий Абдулов, Лукерья Ильяшенко, Ольга Ломоносова, Роман Маякин, Анатолий Белый, Михаил Богдасаров, Юлия Ауг, Екатерина Мцитуридзе, Дмитрий Хрусталев, Кристина и Анжелика Каширины, Иван Стебунов, Ирина Безрукова, Андрей Леонов, Михаил Горевой, Евгения Дмитриева и другие.

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Виталий Абдулов

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Алина Алексеева

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Алиса Гребенщикова

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Дмитрий Хрусталев

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Елена Захарова

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Кирилл Сафонов

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Анна Цуканова-Котт

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Михаил Богдасаров

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Иван Стебунов

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Катерина Шпица и Ольга Ломоносова

«Акция замечательная, идея прекрасная, я очень обрадовалась, когда увидела на стенде, что в фонд пойдет 50% выручки. Мне кажется, это замечательный процент. Работа идет, вот обучаюсь, пытаюсь настойчиво выведать все секреты, подсматриваю за работой коллег – они очень исполнительные. У них уже свой налаженный ритм работы, а я новый ученик, подмастерье, но ничего: как-то начинаем дружить. Людей очень много, и мне кажется, что лишние руки сегодня точно не помешают», - поделилась впечатлениями Екатерина Шпица.

Алена Бабенко поработала в цветочном отделе и отметила, что покупателей было очень много.

Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке
фото: Алена Бабенко

«Торговля идет весело, столько вокруг мужчин, которые не забывают, что в выходной день надо купить женщине цветы! Обожаю, когда мужчины дарят цветы по любому поводу. Но даже если купить всего один цветок просто на память, а 50 % пойдет в фонд, будет очень здорово!», - рассказала она.

Благодаря знаменитостям фонду «Подари жизнь» удалось собрать более 500 000 рублей.
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Виталий АбдуловЮлия АугАлёна БабенкоИрина БезруковаАнатолий БелыйМихаил БогдасаровМихаил ГоревойАлиса ГребенщиковаЕвгения ДмитриеваЕлена ЗахароваЛукерья ИльяшенкоАнжелика КаширинаКристина КаширинаАндрей ЛеоновОльга ЛомоносоваРоман МаякинРиналь МухаметовЕкатерина МцитуридзеАлександра РевенкоИван СтебуновМарк ТишманМихаил ТрухинНелли УвароваЧулпан ХаматоваДмитрий ХрусталёвКатерина Шпица

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Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке фотографии
Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке фотографии
Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке фотографии
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