Чулпан Хаматова, Катерина Шпица и Дмитрий Хрусталев поработали продавцами на рынке

На прошлых выходных российские актеры и музыканты поучаствовали в благотворительной акции фонда «Подари жизнь». Они надели фартуки и встали за прилавки Даниловского рынка Москвы. Часть вырученных средств была направлена на лечение детей.
«Акция замечательная, идея прекрасная, я очень обрадовалась, когда увидела на стенде, что в фонд пойдет 50% выручки. Мне кажется, это замечательный процент. Работа идет, вот обучаюсь, пытаюсь настойчиво выведать все секреты, подсматриваю за работой коллег – они очень исполнительные. У них уже свой налаженный ритм работы, а я новый ученик, подмастерье, но ничего: как-то начинаем дружить. Людей очень много, и мне кажется, что лишние руки сегодня точно не помешают», - поделилась впечатлениями Екатерина Шпица.
Алена Бабенко поработала в цветочном отделе и отметила, что покупателей было очень много.
фото: Алена Бабенко
«Торговля идет весело, столько вокруг мужчин, которые не забывают, что в выходной день надо купить женщине цветы! Обожаю, когда мужчины дарят цветы по любому поводу. Но даже если купить всего один цветок просто на память, а 50 % пойдет в фонд, будет очень здорово!», - рассказала она.
Благодаря знаменитостям фонду «Подари жизнь» удалось собрать более 500 000 рублей.