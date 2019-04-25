Отверженный Голливудом: Как Мэл Гибсон вернул потерянную репутацию

25 апреля в российский прокат выходит один из самых необычных и интересных проектов завершающегося весеннего сезона - детективный триллер «Игры разумов»
. Снятый по книге американского журналиста и писателя Саймона Винчестера «Хирург из Кроуторна»
фильм имеет под собой реальную историческую основу. Его действие происходит в конце 19 века, когда знаменитый лингвист, языковед и профессор Джеймс Мюррей решает взяться за труд всей своей жизни - Большой Оксфордский словарь.
Чтобы собрать эту Библию британской словесности, филолог берет в помощники отставного военного хирурга Уильяма Майнора, который уже много лет находится в психиатрической лечебнице за убийство человека. Став полноценным соавтором этого выдающегося академического труда, Майнор продолжает оставаться в заключении. А его новый соратник Мюррей пытается добиться того, чтобы на этом монструозном итоге общего труда значилось и имя его необычного коллеги. Параллельно пытаясь понять, кто же он - гений, или опасный психопат?
В роли гениального сумасшедшего выступил Шон Пенн
, вернувшийся после почти четырехлетнего перерыва в большое кино. Главная же скрипка ленты - человек сложнейшей творческой судьбы, сделавший головокружительную голливудскую карьеру и так же стремительно упавший с калифорнийских холмов - Мэл Гибсон
. Кино-театр.ру
решил проследить за самыми значительными вехами его актёрской карьеры, чтобы освежить в памяти прискорбные обстоятельства, превратившие супер-звезду рубежа 20-21 веков сначала в невидимку, а потом в серьёзного режиссёра.
Как Мэл прошел кастинг на судьбоносную роль, накануне подравшись в баре
Пытаясь найти на главную роль в фильме «Безумный Макс»
подходящего кандидата, Джордж Миллер
поставил три условия: актер должен был просить минимальный гонорар, иметь убедительный австралийский акцент и выглядеть предельно сурово и напористо. Пришедший с утра на пробы австралиец Гибсон, пропустивший за день до этого в баре несколько лишних стаканов и получивший пару ударов в лицо, идеально вписался в образ. Окончательное решение Миллер принял после того, как договорился с Мэлом на минимальный оклад суммой 15 тысяч австралийских долларов. Не имевший большого бюджета на съёмки первого «Безумного Макса» постановщик также был благодарен актёру за частую экономию на оплате работы гримера - исполнитель главной роли продолжал приходить на съёмочную площадку со свежими следами новых потасовок на лице.
Как Мэл снялся в самом популярном бади-муви всех времен и народов
Главная роль Гибсона для всех мальчишек мира, чьё детство пришлось на девяностые - Мартин Риггс из «Смертельного оружия»
. Шейн Блэк
написал идеальный сценарий - с диалогами, которые были похожи на настоящую, записанную на аудиопленку перебранку двух уставших полицейских. Актерский дуэт Мэла и Дэнни Гловера
закрепил недосягаемую планку качества для жанра. Исполнители ролей настолько вжились в образы, что были просто неотделимы от своих героев. Ни «Плохим Парням» Майкла Бэя
, ни самому Блэку в его «Славных парнях»
так и не удалось переплюнуть эту искрометную комедию, где закон «они такие разные, но всё-таки они вместе» реально работает. Памятуя о своём первом гонораре, за триквел
ленты Гибсон попросил гонорар в 10 миллионов, а за участие в четвертой части
получил феноменальные для девяностых 25 миллионов американских долларов.
Как Мэл срежиссировал один из лучших исторических экшенов девяностых годов
Образ шотландского национального героя Уильяма Уоллеса окончательно закрепил за Гибсоном статус одной из крупнейших голливудских звезд конца 20 века. Мэл не только приберег для себя яркую героическую роль, но ещё решил усесться в кресло режиссера - и не прогадал. «Храброе сердце»
получил два главных Оскара 1995 года - «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Гибсон смог доказать, что может не только блистательно играть, но и умело руководить съёмочным процессом. И это очень поможет ему в будущем.
Как Мэл раскрыл миллионам мужчин женские тайны
Вышедший в 2000 году «Чего хотят женщины»
, где после неудачного эксперимента по депиляции ног главный герой обретает умение читать мысли представительниц прекрасного пола, показал Гибсона в новом качестве - секс-символ с понимающим сердцем. Поговаривают, что когда фильм только вышел и не был еще столь известен, в российских видеопрокатах на вопрос «А есть ли у вас «Чего хотят женщины»», отвечали: «А это что-то из отдела эротики?».
Как Мэл был изгнан из Голливуда
Одно из самых ярких карьерных падений Голливуда, за первенство в котором Гибсон может побороться разве что с Кевином Спейси
. После грандиозных скандалов с расистскими и антисемитскими высказываниями актёра буквально забанили в американском кинематографе. Несколько аудиозаписей телефонных разговоров и неудачное интервью, как казалось, поставили на судьбе Мэла жирный крест. Получая в начале двухтысячных по 20-30 миллионов за роль, после 2003 года актёр практически на восемь лет ушёл из большого кино. Да и последующие его работы после 2010-го были небольшими, и с его прежними ролями тягаться просто не могли. Но вместо того, чтобы превратиться в героя желтой прессы и погрузиться с головой в творческий кризис, Гибсон нашел изящное решение всех своих проблем.
Как Мэл вернулся в мир кино
Понимая, что получить роль в кино для него стало практически невозможно, Гибсон вспомнил про свой опыт постановщика. Его вторая режиссерская работа «Страсти Христовы»
была бурей среди ясного неба для католической общественности - нашлись как сторонники, так и ярые противники этой работы. Но 600 миллионов сборов при бюджете в 30 говорили за себя - продюсеры стали присматриваться к бывшей знаменитости. Следующий проект «Апокалипсис»
, полностью снятый на юкатанском диалекте майя, и шедший в кинотеатрах исключительно с субтитрами, только укрепил в умах критиков мысль, что Гибсон стал творческой единицей, имеющей свое авторское видение, и с ним вновь следует считаться. Его последняя на сегодняшний день режиссёрская работа «По соображениям совести»
дала Мэлу шанс на индульгенцию - артиста номинировали на Оскар как лучшего режиссёра.
Как Мэл вновь взялся за серьезную актёрскую работу
Заметная и непростая роль Мэла Гибсона в «Играх разума» только доказывает, что актёр и режиссёр не собирается останавливаться на достигнутом. Обратный путь в большое кино ему точно не заказан, и кто знает, может быть через несколько лет в руках этого австралийца окажется не только золотая статуэтка за лучшую режиссуру, но и за актёрскую работу. Ведь этот сумасбродный австралиец на своём примере доказал, что жизнь - те ещё Американские горки. И за каждым падением непременно ждёт очередной подъём.