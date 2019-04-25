Джонни Депп встречается с танцовщицей из Санкт-Петербурга

По сообщениям британского таблоида Daily Mail, разбитое бракоразводным процессом с Эмбер Хёрд
сердце Джонни Деппа
занято уже целый год. Новой возлюбленной 55-летнего актёра стала уроженка Санкт-Петербурга Полина Глен. Полине, предположительно, слегка за 20, она с детства занимается танцами, а два года назад переехала в Лос-Анджелес, чтобы реализоваться
в качестве танцовщицы гоу-гоу
.
Депп познакомился с Полиной на вечеринке в Лос-Анджелесе в прошлом году. И как бы тщательно актёр не скрывал свои отношения, вездесущим папарацци удалось в прошлом году заснять актёра в жарких объятиях таинственной незнакомки в отеле в Белграде. Так же Полина сопровождала актёра во время гастролей его группы The Hollywood Vampires в Москве в 2018 году.
СМИ поговаривают, что
жизнь ничему не научила Джонни, и
он вновь собрался жениться. По слухам, актёр планирует поездку в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с родителями своей подруги.