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Джонни Депп встречается с танцовщицей из Санкт-Петербурга

25 апреля
2019 год

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25 апреля 2019
По сообщениям британского таблоида Daily Mail, разбитое бракоразводным процессом с Эмбер Хёрд сердце Джонни Деппа занято уже целый год. Новой возлюбленной 55-летнего актёра стала уроженка Санкт-Петербурга Полина Глен. Полине, предположительно, слегка за 20, она с детства занимается танцами, а два года назад переехала в Лос-Анджелес, чтобы реализоваться в качестве танцовщицы гоу-гоу.

Джонни Депп встречается с танцовщицей из Санкт-Петербурга

Депп познакомился с Полиной на вечеринке в Лос-Анджелесе в прошлом году. И как бы тщательно актёр не скрывал свои отношения, вездесущим папарацци удалось в прошлом году заснять актёра в жарких объятиях таинственной незнакомки в отеле в Белграде. Так же Полина сопровождала актёра во время гастролей его группы The Hollywood Vampires в Москве в 2018 году.
СМИ поговаривают, что жизнь ничему не научила Джонни, и он вновь собрался жениться. По слухам, актёр планирует поездку в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с родителями своей подруги.

Джонни Депп встречается с танцовщицей из Санкт-Петербурга
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Джонни Депп встречается с танцовщицей из Санкт-Петербурга фотографии
Джонни Депп встречается с танцовщицей из Санкт-Петербурга фотографии
Джонни Депп встречается с танцовщицей из Санкт-Петербурга фотографии
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