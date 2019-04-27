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Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова находится в тяжелом состоянии

27 апреля
2019 год

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27 апреля 2019
Актриса Ирина Сенотова, которая известна по сериалам «Склифосовский», «Ранетки» и «Кармелита», доставлена одну из московских больниц в крайне тяжелом состоянии. На данный момент Сенотова находится в реанимации – у нее диагностировали воспаление легких и асцит (водянка брюшной полости).

Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова находится в тяжелом состоянии

Ирина Сенотова на протяжении нескольких дней чувствовала себя плохо. Вчера состояние актрисы резко ухудшилось, ее экстренно госпитализировали. По словам Марии Оамер - дочери актрисы, на лечение Ирины необходимо собрать крупную сумму.

Два дня назад Мария сообщила о том, что мама находится в реанимации, в Инстаграме и обратилась за помощью к своим подписчикам.

Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова находится в тяжелом состоянии

«На ее лечение требуется крупная сумма, свои деньги я отдала до копейки и на данный момент,я вынуждена обратиться к вам за материальной помощью. Буду благодарна любой сумме, если есть возможность», - написала Оамер.
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Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова находится в тяжелом состоянии фотографии
Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова находится в тяжелом состоянии фотографии
Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова находится в тяжелом состоянии фотографии
Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова находится в тяжелом состоянии фотографии
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