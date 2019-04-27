Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова находится в тяжелом состоянии

Актриса Ирина Сенотова
, которая известна по сериалам «Склифосовский»
, «Ранетки»
и «Кармелита»
, доставлена одну из московских больниц в крайне тяжелом состоянии. На данный момент Сенотова находится в реанимации – у нее диагностировали воспаление легких и асцит (водянка брюшной полости).
Ирина Сенотова на протяжении нескольких дней чувствовала себя плохо. Вчера состояние актрисы резко ухудшилось, ее экстренно госпитализировали. По словам Марии Оамер
- дочери актрисы, на лечение Ирины необходимо собрать крупную сумму.
Два дня назад Мария сообщила о том, что мама находится в реанимации
, в Инстаграме и обратилась за помощью к своим подписчикам.
«На ее лечение требуется крупная сумма, свои деньги я отдала до копейки и на данный момент,я вынуждена обратиться к вам за материальной помощью. Буду благодарна любой сумме, если есть возможность»
, - написала Оамер.