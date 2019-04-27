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«Я боюсь стареть»: Елена Яковлева высказалась о пластических операциях

27 апреля
2019 год

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27 апреля 2019
58-летняя Елена Яковлева стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи», где рассказала об отношениях с 26-летним сыном, о пластических операциях и татуировках.

«Я боюсь стареть»: Елена Яковлева высказалась о пластических операциях

Елена призналась, что боится потерять свою молодость, поэтому регулярно посещает косметолога. Более того, Яковлева даже обращалась к пластическому хирургу.

«Я боюсь стареть. Это очень неприятно... Я делаю уколы, но средне. У меня не получается из-за графика. Укольчики для лица нужно делать систематически. Понимаю, что, сколько бы ты не делал, от возраста никуда не уйти. Сначала я очень переживала, нервничала, пыталась что-то с этим сделать. У меня отрезаны нижние грыжи. Они у всех есть. После этого я делала нитки всякие, уколы бесконечные. Сейчас какую-то новую штуку заливают. Я уже понимаю, что до такой степени ты не задержишь молодость. Это чисто эстетически. Я же вижу, что с возрастом операторы все дольше начали ставить свет, когда снимают близкий план. Я хочу облегчить им работу», - поделилась актриса.

«Я боюсь стареть»: Елена Яковлева высказалась о пластических операциях

Яковлева также отметила, что не в полной мере довольна своей фигурой.

«Я хочу похудеть, потому что экран увеличивает. Это тут я вроде ничего, а там все хуже. Для экрана нужно похудеть. А если похудеть, во лицо обвиснет. Тут замкнутый круг».

Манучаров спросил актрису об отношениях с сыном. Напомним, 26-летнего Дениса Шальных в сети называют фриком из-за большого количества татуировок не только на теле, но и на лице. Елена не раз заявляла в интервью, что очень беспокоится о том, что сын долго не может найти свое место в жизни. Однако с ведущим «Эмпатии Манучи» особо откровенничать не стала.

«Я боюсь стареть»: Елена Яковлева высказалась о пластических операциях

«Я надеюсь, что в скором времени я это расскажу. Но есть такая забота....которая сдвигается в лучшую сторону. И вот когда это совсем будет хорошо, я тогда смогу об этом сказать. Я о своем сыне. Это самый главный человек в моей жизни. Любовь - всё есть. Нам надо еще чуть-чуть, и все будет хорошо», - сказала она.

В беседе с Вячеславом Манучаровым актриса призналась, что у нее тоже есть татуировка, которую она сделала еще много лет назад в Минске.

«Сделала и сделала. Единственное, что я искала - место, чтобы никто не увидел. Нашла. Я же артистка. Я ее и сама не вижу, поэтому забываю. Там рыбка. Больше не было никакой красивой картинки. Это было очень давно. Рыбка - это было самое красивое, что я могла найти. Я и пупок проколола, когда это было модно», - поделилась Яковлева.

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«Я боюсь стареть»: Елена Яковлева высказалась о пластических операциях фотографии
«Я боюсь стареть»: Елена Яковлева высказалась о пластических операциях фотографии
«Я боюсь стареть»: Елена Яковлева высказалась о пластических операциях фотографии
«Я боюсь стареть»: Елена Яковлева высказалась о пластических операциях фотографии
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