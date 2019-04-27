«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой

Примадонна российской эстрады продолжает праздновать свой юбилей. 24 и 25 апреля в «Гоголь-центре» состоялись концерты «Наша Алла», где артисты театра исполнили песни из репертуара Аллы Пугачевой
в новых интерпретациях.
Алла Пугачева прибыла на мероприятие в компании дочери Кристины Орбакайте
, так что актерам пришлось выступать прямо перед виновницей торжества. Под чутким руководством Кирилла Серебренникова
на сцену вышли актеры Один Байрон
, Никита Кукушкин
, Филипп Авдеев
, Александр Горчилин
, Светлана Мамрешева
, Екатерина Стеблина
, Мария Поезжаева
, Риналь Мухаметов
, Юлия Пересильд
, а также музыканты - Ян Гэ
, Антон Севидов (Tesla Boy)
, Манижа
и группа «Звери»
.
Юлия Пересильд поделилась своими впечатлениями
от участия в концерте в Инстаграме. Она исполнила композиции «Сто часов счастья» и «Окраина». Актриса призналась, что испытала бурю эмоций во время выступления.
«Какой же вчера был день. Давно меня так не колотило от страха и неуверенности! От ответственности! Перед Кириллом, Аллой Борисовной... этой музыкой, зрителем!!! Что происходило за кулисами, как выходили артисты со сцены - со слезами, объятиями, поцелуями... Как мы все смотрели за кулисами за каждым, кто на сцене... Как мы хохотали от радости и снятия напряжения после того, как это закончилось... В общем, замечательный вечер... который удался. И когда запела Алла, по-хулигански, когда она поднялась на сцену - всё окончательно сложилось!!! Отдельный фильм, как Алла слушает свои песни, это просто»
, - написала Юлия.
Алла Пугачева была в восторге от увиденного и после завершения концерта поблагодарила всех, кто участвовал в создании этого проекта.
«Я в шоке, честно говоря. За всю жизнь не слышала так много хорошего о себе, как в этот вечер. Ужас, что вы со мной делаете. Я люблю вас, люблю тех, кто стоит и сидит на сцене, а кто уже и не сидит. Я люблю этот театр, необычную трактовку песен, творческое начало. Это то, что заставляет жить. Тут просто удивили, по-новому, классно. Если бы ноги были здоровы, я бы на коленях перед вами тут...»
, - призналась артистка.
Она также отдельно поблагодарила
Кирилла Серебренникова и Марка Тишмана
в Инстаграме. По словам Примадонны, концерт тронул её до глубины души.
«Спасибо Кириллу Серебренникову и его театру за песенный спектакль «НАША АЛЛА». Потрясена и тронута до глубины души новыми современными трактовками песен из моего репертуара, лихо исполненными молодыми, креативными артистами театра. Спасибо Марку Тишману за подбор репертуара. ЗДОРОВО!!»
, - написала Пугачева.