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«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой

27 апреля
2019 год

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27 апреля 2019
Примадонна российской эстрады продолжает праздновать свой юбилей. 24 и 25 апреля в «Гоголь-центре» состоялись концерты «Наша Алла», где артисты театра исполнили песни из репертуара Аллы Пугачевой в новых интерпретациях.

«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой

Алла Пугачева прибыла на мероприятие в компании дочери Кристины Орбакайте, так что актерам пришлось выступать прямо перед виновницей торжества. Под чутким руководством Кирилла Серебренникова на сцену вышли актеры Один Байрон, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Светлана Мамрешева, Екатерина Стеблина, Мария Поезжаева, Риналь Мухаметов, Юлия Пересильд, а также музыканты - Ян Гэ, Антон Севидов (Tesla Boy), Манижа и группа «Звери».

«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой

«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой

«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой

Юлия Пересильд поделилась своими впечатлениями от участия в концерте в Инстаграме. Она исполнила композиции «Сто часов счастья» и «Окраина». Актриса призналась, что испытала бурю эмоций во время выступления.

«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой

«Какой же вчера был день. Давно меня так не колотило от страха и неуверенности! От ответственности! Перед Кириллом, Аллой Борисовной... этой музыкой, зрителем!!! Что происходило за кулисами, как выходили артисты со сцены - со слезами, объятиями, поцелуями... Как мы все смотрели за кулисами за каждым, кто на сцене... Как мы хохотали от радости и снятия напряжения после того, как это закончилось... В общем, замечательный вечер... который удался. И когда запела Алла, по-хулигански, когда она поднялась на сцену - всё окончательно сложилось!!! Отдельный фильм, как Алла слушает свои песни, это просто», - написала Юлия.



Алла Пугачева была в восторге от увиденного и после завершения концерта поблагодарила всех, кто участвовал в создании этого проекта.

«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой

«Я в шоке, честно говоря. За всю жизнь не слышала так много хорошего о себе, как в этот вечер. Ужас, что вы со мной делаете. Я люблю вас, люблю тех, кто стоит и сидит на сцене, а кто уже и не сидит. Я люблю этот театр, необычную трактовку песен, творческое начало. Это то, что заставляет жить. Тут просто удивили, по-новому, классно. Если бы ноги были здоровы, я бы на коленях перед вами тут...», - призналась артистка.

Она также отдельно поблагодарила Кирилла Серебренникова и Марка Тишмана в Инстаграме. По словам Примадонны, концерт тронул её до глубины души.

«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой

«Спасибо Кириллу Серебренникову и его театру за песенный спектакль «НАША АЛЛА». Потрясена и тронута до глубины души новыми современными трактовками песен из моего репертуара, лихо исполненными молодыми, креативными артистами театра. Спасибо Марку Тишману за подбор репертуара. ЗДОРОВО!!», - написала Пугачева.
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«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой фотографии
«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой фотографии
«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой фотографии
«Давно меня так не колотило от страха»: Юлия Пересильд рассказала о выступлении перед Пугачёвой фотографии
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