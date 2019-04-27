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Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук

27 апреля
2019 год

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27 апреля 2019
На днях в Москве состоялся предпремьерный показ драмы Фёдора Попова «Коридор бессмертия», которая рассказывает о неизвестном подвиге ленинградских железнодорожников во время Великой Отечественной войны.

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук

48-я колонна, на работу в которую устраивались 17-летние школьницы, чтобы получать паек и пережить блокадную зиму, обслуживала и сопровождала поезда, которые доставляли в Ленинград продовольствие и вывозили жителей. В тяжелейших условиях эти девочки после прорыва блокады в январе 1943 года за 17 дней построили ветку железной дороги, соединившей блокадный Ленинград с остальной страной. Официально эта магистраль получила имя «Дорога Победы», но сами железнодорожники назвали этот путь «Коридором смерти», потому что работать на нем было не менее опасно, чем воевать на фронте. Несмотря на свою значимость, эта железнодорожная ветка не появилась на картах, её запрещалось фотографировать и снимать на киноплёнку, о её работе не упоминали в сводках Совинформбюро, молчали о ней фронтовые корреспонденты. Создатели фильма «Коридор бессмертия» решили рассказать соотечественникам о подвиге железнодорожников.

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук

«Я узнал об этой истории, прочитав небольшую статью в журнале «Меценат», и там была подпись запоминающаяся – Дмитрий Каралис. Прочитал я об этом десять лет назад. Я обратился к Дмитрию Николаевичу, и вот мы вместе написали сценарий», - рассказал режиссер картины.

Фильм первым зрителям представили режиссер Фёдор Попов, соавтор сценария, публицист Дмитрий Каралис, актеры Анастасия Цибизова, Артем Алексеев, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Александр Обласов, Артем Мельничук, Анатолий Горячев и другие.

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Анатолий Горячев

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Артем Алексеев

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Дмитрий Иосифов, Артем Алексеев, Галина Безрук

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Евгений Герасимов

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук


Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Нелли Ермолаева

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Светлана Смирнова-Кацагаджиева

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Сергей Маховиков

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Съемочная группа

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Федор Попов

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Александр Обласов и Светлана Смирнова-Кацагаджиева

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Артем Мельничук

Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук
фото: Анастасия Цибизова

«Коридор бессмертия» в прокате с 8 мая.

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