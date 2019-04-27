Блокадный Ленинград: Александр Обласов, Дмитрий Иосифов и Галина Безрук

На днях в Москве состоялся предпремьерный показ драмы Фёдора Попова«Коридор бессмертия», которая рассказывает о неизвестном подвиге ленинградских железнодорожников во время Великой Отечественной войны.
48-я колонна, на работу в которую устраивались 17-летние школьницы, чтобы получать паек и пережить блокадную зиму, обслуживала и сопровождала поезда, которые доставляли в Ленинград продовольствие и вывозили жителей. В тяжелейших условиях эти девочки после прорыва блокады в январе 1943 года за 17 дней построили ветку железной дороги, соединившей блокадный Ленинград с остальной страной. Официально эта магистраль получила имя «Дорога Победы», но сами железнодорожники назвали этот путь «Коридором смерти», потому что работать на нем было не менее опасно, чем воевать на фронте. Несмотря на свою значимость, эта железнодорожная ветка не появилась на картах, её запрещалось фотографировать и снимать на киноплёнку, о её работе не упоминали в сводках Совинформбюро, молчали о ней фронтовые корреспонденты. Создатели фильма «Коридор бессмертия» решили рассказать соотечественникам о подвиге железнодорожников.
«Я узнал об этой истории, прочитав небольшую статью в журнале «Меценат», и там была подпись запоминающаяся – Дмитрий Каралис. Прочитал я об этом десять лет назад. Я обратился к Дмитрию Николаевичу, и вот мы вместе написали сценарий», - рассказал режиссер картины.