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«Квартет И» предложил зрителям поучаствовать в создании продолжения «Громкой связи»

27 апреля
2019 год

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27 апреля 2019
Участники творческого объединения «Квартет И» предложили зрителям поучаствовать в подготовке сценария продолжения комедии «Громкая связь», которая вышла в прокат 14 февраля. «Громкая связь» - отечественная (и, положа руку на сердце, едва ли не лучшая) адаптация итальянского хита «Идеальные незнакомцы», который всего за три года с момента релиза уже успел обзавестись испанским, французским, турецким, мексиканским, южнокорейским и греческим ремейками. О своём намерении снять сиквел по оригинальному сценарию «Квартет И» заявили еще в середине марта, оценив сборы. А на днях артисты обратились на своей странице в Фейсбуке к народу за советом.

«Квартет И» предложил зрителям поучаствовать в создании продолжения «Громкой связи»

«Друзья! Как вы, возможно, слышали, мы садимся за сценарий продолжения нашего последнего фильма, снятого по мотивам «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. И, разумеется, мы активно обсуждаем, что же, собственно, может происходить с героями во втором фильме.
Еще одна игра, только другая? Тогда - какая? И сможет ли она оказаться такой же впечатляющей, как первая? И стоит ли, вообще, повторять этот ход - с игрой? А если не стоит - то чем должны заниматься герои во второй части? Что с ними должно происходить?
Пишите, вдруг среди ваших предложений окажутся настолько интересные, что мы возьмем, да и используем их? - а если используем, то обязательно сошлемся на вас... если, конечно, это не будет предложение типа «в самом начале фильма все друг на друга обижаются, потом весь фильм ссорятся, а в конце - мирятся», потому что это - слишком общо, нам бы что-нибудь поконкретнее.
Можно - не ход на целый фильм, а идею эпизода... хотя её же потом надо будет как-то увязать с целым... Одним словом, пишите все, что придет в голову, нам интересно».
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«Квартет И» предложил зрителям поучаствовать в создании продолжения «Громкой связи» фотографии
«Квартет И» предложил зрителям поучаствовать в создании продолжения «Громкой связи» фотографии
«Квартет И» предложил зрителям поучаствовать в создании продолжения «Громкой связи» фотографии
«Квартет И» предложил зрителям поучаствовать в создании продолжения «Громкой связи» фотографии
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