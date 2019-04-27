«Квартет И» предложил зрителям поучаствовать в создании продолжения «Громкой связи»

Участники творческого объединения «Квартет И» предложили зрителям поучаствовать в подготовке сценария продолжения комедии «Громкая связь»
, которая вышла в прокат 14 февраля. «Громкая связь» - отечественная (и, положа руку на сердце, едва ли не лучшая) адаптация итальянского хита «Идеальные незнакомцы»
, который всего за три года с момента релиза уже успел обзавестись испанским, французским, турецким, мексиканским, южнокорейским и греческим ремейками. О своём намерении снять сиквел по оригинальному сценарию «Квартет И» заявили еще в середине марта, оценив сборы. А на днях артисты обратились на своей странице в Фейсбуке к народу за советом
.
«Друзья! Как вы, возможно, слышали, мы садимся за сценарий продолжения нашего последнего фильма, снятого по мотивам «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. И, разумеется, мы активно обсуждаем, что же, собственно, может происходить с героями во втором фильме.
Еще одна игра, только другая? Тогда - какая? И сможет ли она оказаться такой же впечатляющей, как первая? И стоит ли, вообще, повторять этот ход - с игрой? А если не стоит - то чем должны заниматься герои во второй части? Что с ними должно происходить?
Пишите, вдруг среди ваших предложений окажутся настолько интересные, что мы возьмем, да и используем их? - а если используем, то обязательно сошлемся на вас... если, конечно, это не будет предложение типа «в самом начале фильма все друг на друга обижаются, потом весь фильм ссорятся, а в конце - мирятся», потому что это - слишком общо, нам бы что-нибудь поконкретнее.
Можно - не ход на целый фильм, а идею эпизода... хотя её же потом надо будет как-то увязать с целым... Одним словом, пишите все, что придет в голову, нам интересно»
.