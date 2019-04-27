Идрис Эльба женился в третий раз

Британский актёр Идрис Эльба
и его возлюбленная модель Сабрина Доур
отпраздновали свадьбу в кругу близких и друзей в одном из шикарных отелей Марракеша, растянув это удовольствие на три дня.
Первыми фотографиями с события поделилось британское издание журнала Vogue, опубликовав снимки на своей официальной странице в Инстаграме. Остальные фотографии будут опубликованы в эксклюзивном выпуске издания, который выйдет в июле 2019 года.
Идрис познакомился со своей будущей женой на съёмочной площадке фильма «Между нами горы»
, где он сыграл вместе с Кейт Уинслет
. Актёр уже был женат дважды.