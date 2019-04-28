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Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва

28 апреля
2019 год

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28 апреля 2019
С 18 по 25 апреля в Москве работал 41-й ММКФ, в рамках которого прошёл ряд разнообразных вечеринок, в том числе традиционная «Белая вечеринка» журнала «КиноРепортёр». 23 апреля, в ресторане Cristal Room Baccarat прошел гала-ужин журнала InStyle при поддержке ювелирно-часовой компании Chopard. Среди гостей ужина были замечены Любовь Аксенова, Екатерина Вилкова, Равшана Куркова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Равшана Куркова

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Владимир Мишуков

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Сабина Ахмедова

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Любовь Аксёнова

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Ким Ки Дук

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Маруся Фомина и Алексей Киселёв

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Ирина Апексимова с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Екатерина Вилкова

Также рамках фестиваля 21 апреля состоялась премьера фильма Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон», которую посетили Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Николай Цискаридзе и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Чулпан Хаматова

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Анастасия Меськова

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Николай Цискаридзе

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Рэйф Файнс

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Равшана Куркова

22 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Мстители: Финал», на красной дорожке которой появились Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Крис Хэмсворт с женой Эльзой Патаки, Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Натали Портман и многие-многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Бри Ларсон

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Марк Руффало

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Зои Салдана

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Натали Портман

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Скарлетт Йоханссон

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Данаи Гурира

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Крис Эванс

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Элизабет Олсен

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Гвинет Пэлтроу

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Эванджелин Лилли

23 апреля в нью-йоркском Линкольн-центре состоялся 15-й ежегодный гала-вечер журнала Time, посвященный самым влиятельным людям мира по версии издания. Среди гостей вечера на красной дорожке отметились бессмертная Наоми Кэмпбелл, Эмилия Кларк, несмеяна Бри Ларсон, Рами Малек и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Наоми Кэмпбелл

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Эмилия Кларк

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Бри Ларсон

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Миа Фэрроу с сыном Ронаном

24 апреля в «Гоголь-центре» состоялся концерт под названием «Наша Алла», приуроченный к 70-летнему юбилею Аллы Пугачевой, который она отметила 15 апреля. Актёры театра исполнили лучшие песни Пугачёвой, а актриса Юлия Пересильд даже рассказала в своём Инстаграме о сильнейшем волнении, которое она испытала, выступая перед певицей. На вечере побывали Кристина Орбакайте, Чулпан Хаматова, Надежда Михалкова и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Чулпан Хаматова

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Светлана Устинова и Илья Стюарт

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Надежда Михалкова

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Юрий Колокольников и Анна Цуканова-Котт

24 апреля Театр на Таганке отметил 55-летний юбилей единственной постановкой спектакля Red Square. Среди посетителей были замечены Ирина Безрукова, Ирина Апексимова, Вячеслав Манучаров и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Вячеслав Манучаров

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Екатерина Андреева

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва
фото: Ирина Апексимова и Юрий Грымов
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Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва фотографии
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