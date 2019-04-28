Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Чулпан Хаматова и Алла Пугачёва

С 18 по 25 апреля в Москве работал 41-й ММКФ, в рамках которого прошёл ряд разнообразных вечеринок,
в том числе традиционная «Белая вечеринка» журнала «КиноРепортёр»
. 23 апреля, в ресторане Cristal Room Baccarat прошел гала-ужин журнала InStyle при поддержке ювелирно-часовой компании Chopard. Среди гостей ужина были замечены
Любовь Аксенова
,
Екатерина Вилкова
,
Равшана Куркова
и другие.
фото: Равшана Куркова
фото: Владимир Мишуков
фото: Сабина Ахмедова
фото: Любовь Аксёнова
фото: Ким Ки Дук
фото: Маруся Фомина и Алексей Киселёв
фото: Ирина Апексимова с дочерью
фото: Екатерина Вилкова
Также рамках фестиваля 21 апреля состоялась премьера фильма
Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон»
, которую посетили
Чулпан Хаматова
,
Ингеборга Дапкунайте
,
Николай Цискаридзе
и другие.
фото: Чулпан Хаматова
фото: Анастасия Меськова
фото: Ингеборга Дапкунайте
фото: Николай Цискаридзе
фото: Рэйф Файнс
фото: Равшана Куркова
22 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма
«Мстители: Финал»
, на красной дорожке которой появились
Майли Сайрус
и
Лиам Хемсворт
,
Крис Хэмсворт
с женой
Эльзой Патаки
,
Скарлетт Йоханссон
,
Гвинет Пэлтроу
,
Натали Портман
и многие-многие другие.
фото: Бри Ларсон
фото: Марк Руффало
фото: Крис Хемсворт и Эльза Патаки
фото: Зои Салдана
фото: Натали Портман
фото: Скарлетт Йоханссон
фото: Данаи Гурира
фото: Крис Эванс
фото: Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
фото: Элизабет Олсен
фото: Гвинет Пэлтроу
фото: Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
фото: Эванджелин Лилли
23 апреля в нью-йоркском Линкольн-центре состоялся 15-й ежегодный гала-вечер журнала Time, посвященный самым влиятельным людям мира по версии издания. Среди гостей вечера на красной дорожке отметились бессмертная Наоми Кэмпбелл,
Эмилия Кларк
, несмеяна
Бри Ларсон
,
Рами Малек
и другие.
фото: Наоми Кэмпбелл
фото: Эмилия Кларк
фото: Бри Ларсон
фото: Миа Фэрроу с сыном Ронаном
24 апреля в «Гоголь-центре» состоялся концерт под названием «Наша Алла», приуроченный к 70-летнему юбилею
Аллы Пугачевой
, который она отметила 15 апреля. Актёры театра исполнили лучшие песни Пугачёвой, а актриса
Юлия Пересильд даже рассказала в своём Инстаграме о сильнейшем волнении, которое она испытала, выступая перед певицей
. На вечере побывали
Кристина Орбакайте
,
Чулпан Хаматова
,
Надежда Михалкова
и многие другие.
фото: Чулпан Хаматова
фото: Светлана Устинова и Илья Стюарт
фото: Надежда Михалкова
фото: Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте
фото: Юрий Колокольников и Анна Цуканова-Котт
24 апреля Театр на Таганке отметил 55-летний юбилей единственной постановкой спектакля Red Square. Среди посетителей были замечены
Ирина Безрукова
,
Ирина Апексимова
,
Вячеслав Манучаров
и другие.
фото: Ирина Безрукова
фото: Вячеслав Манучаров
фото: Екатерина Андреева фото: Ирина Апексимова и Юрий Грымов