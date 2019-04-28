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«Я больше не жду, не верю и не надеюсь»: Анна Старшенбаум встретила 30-летие унынием и печалью

28 апреля
2019 год

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28 апреля 2019
26 апреля актрисе Анне Старшенбаум исполнилось 30 лет, и вместо праздничного настроения на Анну накатила волна сплина. Чем она и поспешила поделиться со своими подписчиками в Инстаграме.

«Я больше не жду, не верю и не надеюсь»: Анна Старшенбаум встретила 30-летие унынием и печалью

«Вот мне и 30… И ничего из того, чего я мечтала достичь к этому возрасту, не сбылось… Так что мне ничего не остаётся, кроме как отпустить удила, выдохнуть и отпустить все мечты в небо…Я больше не жду…Не верю и не надеюсь на то, что всё волшебным образом образуется, и моя жизнь превратится в сказку со счастливым концом…Мне в этой игре явно отведена другая роль, и настала пора её принять. Все мы здесь за опытом…Лично мой всегда был достаточно тяжелым. Я считаю своей большой победой то, что жива сегодня и пишу этот текст…Это только благодаря моему сыну и нескольким близким людям…В моей жизни есть пара ангелов, и я бесконечно благодарно за них Богу».
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«Я больше не жду, не верю и не надеюсь»: Анна Старшенбаум встретила 30-летие унынием и печалью фотографии
«Я больше не жду, не верю и не надеюсь»: Анна Старшенбаум встретила 30-летие унынием и печалью фотографии
«Я больше не жду, не верю и не надеюсь»: Анна Старшенбаум встретила 30-летие унынием и печалью фотографии
«Я больше не жду, не верю и не надеюсь»: Анна Старшенбаум встретила 30-летие унынием и печалью фотографии
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