«Я больше не жду, не верю и не надеюсь»: Анна Старшенбаум встретила 30-летие унынием и печалью

«Вот мне и 30… И ничего из того, чего я мечтала достичь к этому возрасту, не сбылось… Так что мне ничего не остаётся, кроме как отпустить удила, выдохнуть и отпустить все мечты в небо…Я больше не жду…Не верю и не надеюсь на то, что всё волшебным образом образуется, и моя жизнь превратится в сказку со счастливым концом…Мне в этой игре явно отведена другая роль, и настала пора её принять. Все мы здесь за опытом…Лично мой всегда был достаточно тяжелым. Я считаю своей большой победой то, что жива сегодня и пишу этот текст…Это только благодаря моему сыну и нескольким близким людям…В моей жизни есть пара ангелов, и я бесконечно благодарно за них Богу».