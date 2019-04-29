Меган Фокс передумала разводиться с мужем

В 2015 году Меган Фокс
и ее муж Брайан Остин Грин
подали на развод после пяти лет брака. А на днях в СМИ появилась информация, что актриса отозвала заявление.
В деле о разводе пары почти четыре года не было никаких движений. По словам СМИ, Меган подала в суд Лос-Анджелеса петицию с просьбой отозвать заявление.
Кстати, спустя несколько месяцев после подачи на развод пара воссоединилась. Через некоторое время у Меган и Брайана родился сын – Джорни, что помогло супругам окончательно примириться. Однако заявление они забирать не стали.
Сейчас Меган и Брайан счастливы и вместе воспитывают троих сыновей - двухлетнего Джорни, пятилетнего Бодхи и шестилетнего Ноа. Супруги подумывают и о четвертом ребенке, потому что давно мечтают о дочке.