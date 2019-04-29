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Меган Фокс передумала разводиться с мужем

29 апреля
2019 год

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29 апреля 2019
В 2015 году Меган Фокс и ее муж Брайан Остин Грин подали на развод после пяти лет брака. А на днях в СМИ появилась информация, что актриса отозвала заявление.

Меган Фокс передумала разводиться с мужем

В деле о разводе пары почти четыре года не было никаких движений. По словам СМИ, Меган подала в суд Лос-Анджелеса петицию с просьбой отозвать заявление.

Кстати, спустя несколько месяцев после подачи на развод пара воссоединилась. Через некоторое время у Меган и Брайана родился сын – Джорни, что помогло супругам окончательно примириться. Однако заявление они забирать не стали.

Меган Фокс передумала разводиться с мужем


Сейчас Меган и Брайан счастливы и вместе воспитывают троих сыновей - двухлетнего Джорни, пятилетнего Бодхи и шестилетнего Ноа. Супруги подумывают и о четвертом ребенке, потому что давно мечтают о дочке.
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