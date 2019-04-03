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Вера Алентова рассказала, что Владимир Меньшов не хотел с ней венчаться

3 апреля
2019 год

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3 апреля 2019
Вера Алентова стала героиней нового выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», где она рассказала, что Владимир Меньшов категорически отказывался с ней венчаться.

Вера Алентова рассказала, что Владимир Меньшов не хотел с ней венчаться

Меньшов и Алентова женаты уже более 50 лет, но их совместный путь был достаточно тернист. Когда их дочь Юлия была совсем маленькой, супруги расстались, однако официально решили не разводиться. Вера Валентиновна рассказала, что развод мог разрушить карьеру Владимира Меньшова.

Во время разлуки актриса все так же тепло относилась к Меньшову. В тот момент Вера Валентиновна получила квартиру и решила прописать мужа в ней. Это был отчаянный шаг, но актриса была уверена, что Владимир Валентинович не способен на какую-нибудь подлость. В итоге Алентова и Меньшов воссоединились.

Вера Алентова рассказала, что Владимир Меньшов не хотел с ней венчаться

Спустя много лет Вера Валентиновна предложила мужу обвенчаться, но он был категорически против. По словам Алентовой, ей вместе с Юлией пришлось долго уговаривать Меньшова.

«Но бывают чудеса: он познакомился с человеком, который его уговорил, и поверил ему. Нам с Юлей - нет, а ему поверил, и покрестился. А после этого наш большой друг сказал, что нужно венчаться, и мы обвенчались. Да, мы отметили уже «золотую» свадьбу. И это тоже одно из чудес: так активно он отказывался. Хотя я ему говорила, что «там» мы встретимся...», - рассказала актриса.
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Вера Алентова рассказала, что Владимир Меньшов не хотел с ней венчаться фотографии
Вера Алентова рассказала, что Владимир Меньшов не хотел с ней венчаться фотографии
Вера Алентова рассказала, что Владимир Меньшов не хотел с ней венчаться фотографии
Вера Алентова рассказала, что Владимир Меньшов не хотел с ней венчаться фотографии
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