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Мария Кожевникова рассказала о сложных родах

3 апреля
2019 год

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3 апреля 2019
27 марта у певицы Александры Савельевой и ее мужа Кирилла Сафонова родился первенец. Ребенок родился с большим недовесом и сейчас находится под наблюдением врачей. Узнав об этом, Мария Кожевникова решила поддержать семейную пару.

Мария Кожевникова рассказала о сложных родах

Как мать троих детей Мария посоветовала Александре взять себя в руки и не волноваться, а также рассказала о своем опыте.

«Всех троих детей я родила сама. Третий мальчик был с двойным обвитием. Второй - очень большой по весу, 4 600, рожать было тяжело. Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери», - сказала актриса.

Мария Кожевникова рассказала о сложных родах
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Мария Кожевникова рассказала о сложных родах фотографии
Мария Кожевникова рассказала о сложных родах фотографии
Мария Кожевникова рассказала о сложных родах фотографии
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