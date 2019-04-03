Мария Кожевникова рассказала о сложных родах

27 марта у певицы Александры Савельевой
и ее мужа Кирилла Сафонова
родился первенец. Ребенок родился с большим недовесом и сейчас находится под наблюдением врачей. Узнав об этом, Мария Кожевникова
решила поддержать семейную пару.
Как мать троих детей Мария посоветовала Александре взять себя в руки и не волноваться, а также рассказала о своем опыте.
«Всех троих детей я родила сама. Третий мальчик был с двойным обвитием. Второй - очень большой по весу, 4 600, рожать было тяжело. Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери»
, - сказала актриса.