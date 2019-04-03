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«Мужа или жену найти легче, чем артисту найти режиссера»: Дарья Мороз о работе с бывшим мужем

3 апреля
2019 год

Лайфстайл >>
3 апреля 2019
7 марта на видеосервисе Start начал выходить сериал «Содержанки», который своей откровенностью вызвал большой резонанс. Дарья Мороз, сыгравшая одну из главных ролей в «Содержанках», дала большое интервью изданию «Сплетник», где рассказала о своей героине, о постельных сценах и о работе с бывшим мужем Константином Богомоловым.

«Мужа или жену найти легче, чем артисту найти режиссера»: Дарья Мороз о работе с бывшим мужем

В сериале Дарья играет следователя уголовного розыска, жизнь которой кардинально меняется во время расследования нового дела.

«Лена Широкова - следак, у нее есть какая-то бытовая жизнь, связанная с семьей, мужем, взрослым сыном-подростком. Жизнь эта для нее довольно скучна, ее нутро зажато обстоятельствами и бытом, а в новом мире она обретает свободу во всех смыслах. Лена - персонаж темпераментный, пытается отвлекаться на какие-то мимолетные романы, но, в общем, все это ее не сильно заводит», - рассказала актриса.

О постельных сценах

«Сцена секса в машине из первой серии, которую многие уже успели посмотреть, не самая откровенная. Свою самую откровенную сцену я сыграла в седьмой серии. Пожалуй, ничего более откровенного я в жизни не играла вообще».

«Для меня постельные сцены — вопрос... ну, скажем так, нервный. Потому что, кем бы ни был твой партнер, - это все равно чужой человек. Не знаю, как для мужчин, но для женщин это все равно вопрос достаточно интимный. Я глубокий интроверт, и поэтому для меня вообще все вопросы телесности очень закрыты и деликатны. Как, наверное, для любого русского человека - мы же в этом смысле закрытые ребята».

«Мужа или жену найти легче, чем артисту найти режиссера»: Дарья Мороз о работе с бывшим мужем

«Поэтому готовиться невозможно - возможно только нервничать по этому поводу. А дальше уже многое зависит от партнера: как он себя ведет и насколько вы готовы выдохнуть, расслабиться и сделать это максимально натуралистично. Ведь когда мы смотрим европейские и американские фильмы, мы восхищаемся в первую очередь натуралистичностью происходящего, тем, как они смело и свободно — не пошло, а именно смело и открыто - к этому подходят: к своему телу и к ощущению себя. В «Содержанках» у меня оба партнера, слава богу, были прекрасны».

«Мне кажется, что здесь за всю картину мы увидим как минимум пять очень крутых эротических сцен у разных персонажей. Это действительно здорово снято и действительно очень откровенно».

О работе с Констатином Богомоловым

«Я считаю, что мужа или жену найти легче, чем артисту найти режиссера, а режиссеру найти артиста. Ведь это немножко другие связи, другой уровень подчинения или взаимодействия и вообще всего. Это не чувственное, а идейное родство».

«Мужа или жену найти легче, чем артисту найти режиссера»: Дарья Мороз о работе с бывшим мужем

«Я один из самых древних и стойких людей в его команде, человек, который, по сути, готов на все, потому что понимает ценность происходящего процесса - и для кино и театра нашего в целом, и для себя в частности. Это большая удача и большой для меня шаг. И это именно та стилистика, к которой я стремлюсь».

«Мы с Костей прожили вместе в общей сложности почти восемь лет. Все-таки срок. По крайней мере, в моей жизни это самые длительные отношения, которые были. Но я впервые оказалась в ситуации, когда я вне отношений, потому что раньше мне всегда казалось: так, вот сейчас мы «заряжаемся», и это на всю жизнь».

О личной жизни

«Я много лет все-таки была замужем, а теперь неожиданно отбиваюсь от количества мужчин, которые вдруг обнаружили, что я свободна. Я не спешу, мне очень нравится свобода, которой я обладаю. Это не про феминизм - это ощущение, что я впервые в своей сознательной взрослой жизни оказалась вне отношений».

«Я считаю, что как только люди начинают пиариться, то это уже не про любовь и даже не про влюбленность. Как только ты выходишь на уровень пиара, особенно в начале отношений, то для меня это сразу такая галочка - окей, мы все поняли. Я вообще себя называю «тихушница». Я настолько интровертна, что считаю неприличным и ненужным выставлять что-либо напоказ. Поэтому сколько возможно это хранить в тайне, я буду хранить это в тайне. Хорошо, что определенные мужчины тоже так считают».
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«Мужа или жену найти легче, чем артисту найти режиссера»: Дарья Мороз о работе с бывшим мужем фотографии
«Мужа или жену найти легче, чем артисту найти режиссера»: Дарья Мороз о работе с бывшим мужем фотографии
«Мужа или жену найти легче, чем артисту найти режиссера»: Дарья Мороз о работе с бывшим мужем фотографии
«Мужа или жену найти легче, чем артисту найти режиссера»: Дарья Мороз о работе с бывшим мужем фотографии
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