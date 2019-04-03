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Сын Сергея Белоголовцева запустил свое шоу на YouTube

3 апреля
2019 год

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3 апреля 2019
Вчера свой день рождения отметил актер Сергей Белоголовцев. В день 55-летия актера его сын Евгений (у которого диагностирован ДЦП) запустил собственное YouTube-шоу под названием «Такой ЖЕ». По словам Сергея, это стало лучшим подарком на день рождения.

Сын Сергея Белоголовцева запустил свое шоу на YouTube

«Лучший подарок к юбилею решил мне сделать мой младший сын Евгений 'Эудженио' Белоголовцев. Пригласил меня вместе с ним делать ютуб канал «Такой ЖЕ»!!! Здесь мы будем высокохудожественно хулиганить и делать чуть более серьёзные интервью и репортажи о жизни и творчестве людей с ограниченными возможностями. Подписывайтесь! Хотим быть интересными, современными и конкурентоспособными», - написал Сергей Белоголовцев в Инсаграме.

Героем первого выпуска шоу стал сам 30-летний Евгений Белоголовцев, где на камеру он прочитал одну из «Сказок о Шише» Бориса Шергина. А презентовал Евгений свой проект так:

«Привет! Я - Женя Белоголовцев и это мой канал «Такой ЖЕ». Я профессиональный актёр и телеведущий. У меня ДЦП. На этом канале я буду вас знакомить с жизнью и творчеством людей с ограниченными возможностями. Мы такие же люди, как и вы. Мы поём, танцуем, играем в футбол, работаем, влюбляемся, шутим и смеёмся, порой и над собой тоже. Но делаем это по-особенному. Иногда это настолько необычно и круто, что вы даже не можете себе представить. Я буду знакомить вас с нашим миром. И надеюсь, что вы его полюбите».

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Сын Сергея Белоголовцева запустил свое шоу на YouTube фотографии
Сын Сергея Белоголовцева запустил свое шоу на YouTube фотографии
Сын Сергея Белоголовцева запустил свое шоу на YouTube фотографии
Сын Сергея Белоголовцева запустил свое шоу на YouTube фотографии
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