Сын Сергея Белоголовцева запустил свое шоу на YouTube

Вчера свой день рождения отметил актер Сергей Белоголовцев. В день 55-летия актера его сын Евгений (у которого диагностирован ДЦП) запустил собственное YouTube-шоу под названием «Такой ЖЕ». По словам Сергея, это стало лучшим подарком на день рождения.
«Лучший подарок к юбилею решил мне сделать мой младший сын Евгений 'Эудженио' Белоголовцев. Пригласил меня вместе с ним делать ютуб канал «Такой ЖЕ»!!! Здесь мы будем высокохудожественно хулиганить и делать чуть более серьёзные интервью и репортажи о жизни и творчестве людей с ограниченными возможностями. Подписывайтесь! Хотим быть интересными, современными и конкурентоспособными», - написал Сергей Белоголовцев в Инсаграме.
Героем первого выпуска шоу стал сам 30-летний Евгений Белоголовцев, где на камеру он прочитал одну из «Сказок о Шише» Бориса Шергина. А презентовал Евгений свой проект так:
«Привет! Я - Женя Белоголовцев и это мой канал «Такой ЖЕ». Я профессиональный актёр и телеведущий. У меня ДЦП. На этом канале я буду вас знакомить с жизнью и творчеством людей с ограниченными возможностями. Мы такие же люди, как и вы. Мы поём, танцуем, играем в футбол, работаем, влюбляемся, шутим и смеёмся, порой и над собой тоже. Но делаем это по-особенному. Иногда это настолько необычно и круто, что вы даже не можете себе представить. Я буду знакомить вас с нашим миром. И надеюсь, что вы его полюбите».