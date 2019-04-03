«Думаю, я умру очень быстро»: Владимир Познер о перспективе выхода на пенсию

1 апреля Владимир Познер
отметил юбилей – ему исполнилось 85 лет. В интервью изданию «Собеседник» журналист признался, что чувствует себя гораздо моложе благодаря работе.
По словам Познера, ему нравится вести активный образ жизни, так что на пенсию он не собирается.
«Когда-то давно был очень трудный период в моей жизни, и я считал, что умру в 33 года. Но видите: довольно основательно ошибся. Удивляюсь и тому, что чувствую себя так хорошо. Играю в теннис, работаю, и мне в голову не приходит мысль о пенсии. Я знаю, что не похож на 85-летнего человека, и мне это очень приятно. Иногда девушки на меня смотрят, что тоже очень приятно. Так что ничего, кроме радости, я не ощущаю»
, - поделился Владимир Владимирович.
Телеведущий полагает, что именно работа помогает ему чувствовать себя лучше, моложе и счастливее.
«Чувствую себя в этой профессии очень хорошо. Несмотря на то, что женат в третий раз и каждое расставание давалось тяжело, я очень близок со своими детьми, внуками. Это мои самые настоящие друзья. Счастье - найти себя в профессии, встретить своего партнера и быть счастливым со своими детьми. У меня все это есть»
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Как известно, программы Познера транслируются на Первом канале. Однако официально ведущий сотрудником канала не является, так как еще очень давно пообещал себе не работать на государство.
«У меня нет кабинета, нет автомобиля, меня не могут вызвать на ковер. Я чувствую себя совершенно свободным человеком»
, - рассказал журналист.
Сейчас Владимир Владимирович вместе с Иваном Ургантом
занимается съемкой документальных фильмов об интересных местах и традициях народов стран мира.
«Я обожаю путешествовать, я легкий на подъем. Но говорю о другом. Уйти и не заниматься ничем... Я не представляю, как это возможно. Думаю, я умру очень быстро, если так будет. Не иметь цели в жизни - я это не понимаю»
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