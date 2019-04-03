Мейзи Уильямс рассказала, когда умрёт Арья Старк

Британская актриса Мейзи Уильямс
, наиболее известная благодаря роли Арьи Старк в «Игре престолов»
, накануне премьеры последнего сезона популярного сериала посетила шоу Джимми Фэллона
. Она рассказала о главных событиях в жизни ее героини, однако не смогла вовремя остановиться и объявила о смерти персонажа, после чего «в ужасе и смущении» покинула студию.
«Последние съемочные дни были довольно эмоциональны, потому что мы прощались со съемочной группой. Когда я узнала, что Арья умирает во второй серии...
», — на этом моменте Уильямс закрыла рот руками и спросила у Фэллона, можно ли вырезать ее слова. После этого актриса выбежала из студии. Вернул ее тоже «растерявшийся» ведущий, и они вместе объявили, что все вышесказанное является первоапрельской шуткой.
Судя по комментариям в сети, некоторые фанаты в розыгрыш не поверили и до сих пор считают, что Мейзи совершила непоправимую ошибку и проспойлерила важный сюжетный поворот. Так это или нет, мы узнаем уже совсем скоро: 8 сезон «Игры престолов»
стартует 14 апреля
.