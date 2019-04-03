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Мейзи Уильямс рассказала, когда умрёт Арья Старк

3 апреля
2019 год

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3 апреля 2019
Британская актриса Мейзи Уильямс, наиболее известная благодаря роли Арьи Старк в «Игре престолов», накануне премьеры последнего сезона популярного сериала посетила шоу Джимми Фэллона. Она рассказала о главных событиях в жизни ее героини, однако не смогла вовремя остановиться и объявила о смерти персонажа, после чего «в ужасе и смущении» покинула студию.


«Последние съемочные дни были довольно эмоциональны, потому что мы прощались со съемочной группой. Когда я узнала, что Арья умирает во второй серии...», — на этом моменте Уильямс закрыла рот руками и спросила у Фэллона, можно ли вырезать ее слова. После этого актриса выбежала из студии. Вернул ее тоже «растерявшийся» ведущий, и они вместе объявили, что все вышесказанное является первоапрельской шуткой.

Мейзи Уильямс рассказала, когда умрёт Арья Старк

Судя по комментариям в сети, некоторые фанаты в розыгрыш не поверили и до сих пор считают, что Мейзи совершила непоправимую ошибку и проспойлерила важный сюжетный поворот. Так это или нет, мы узнаем уже совсем скоро: 8 сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля.
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Мейзи Уильямс рассказала, когда умрёт Арья Старк фотографии
Мейзи Уильямс рассказала, когда умрёт Арья Старк фотографии
Мейзи Уильямс рассказала, когда умрёт Арья Старк фотографии
Мейзи Уильямс рассказала, когда умрёт Арья Старк фотографии
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