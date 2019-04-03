«Если я буду жрать и не буду тренироваться - буду толстым»: Роман Курцын о спорте и ударах в лицо

При упоминании имени Романа Курцына
большинство людей обычно вспоминают парня из того
странного
фильма «Крым»
, накаченного и симпатичного. Сам актер считает, что это выделяет его из толпы, потому что российскому кино не хватает эдаких «качков». Об этом он рассказал в интервью Светлане Бондарчук
.
«Наш зритель не привык видеть спортивных пацанов в кадре
, - считает Роман. - В Голливуде все иначе: Киану Ривз, Том Круз, Брюс Уиллис, Ченнинг Татум, кого ни возьми - все подтянутые. Я считаю, что нет ничего странного в том, чтобы мужчина хотел быть сильным. Странно, наоборот, когда у него ноги как руки, когда он не может поднять свою женщину. А вот то, что парни ходят в тренажерный зал, занимаются восточными единоборствами, не странно. Актер - прежде всего мужчина
».
Курцын считает подтянутое тело своим профессиональным инструментом - чтобы женская аудитория, глядя на него, испытывала разные спектры эмоций.
«Артист должен управлять своим телом так же филигранно, как психикой
, - говорит актёр. - Чтобы ты, глядя на экранного героя, испытывала к нему какие-то чувства… У женщины кто первый любимый мужчина? Ее отец. Надежный, крепкий, способный успокоить, защитить
».
Тем не менее, такие внушительные данные не были даны актеру природой. Чтобы поддерживать себя в форме, Роману приходится тренироваться каждый день.
«Либо набираю мышечную массу для проекта, либо, наоборот, худею для проекта, либо овладеваю новыми навыками
, - рассказывает Курцын. - Каждый день мое тело получает серьезную нагрузку. Недавно я готовился к роли ударника (в сериале «90-е. Весело и громко» - прим.ред) и учился обращаться с барабанной установкой - та же самая тренировка. Занятие - это необязательно «железо» или груша. Это может быть танец, пилатес, все что угодно. Хочу еще скалолазание освоить
».
Актер уверяет, что никакие специальные добавки или препараты для наращивания мускулатуры не употребляет. Главное - сжигать больше, чем ты успел наесть.
«Главное правило, которое я не устаю повторять: залог хорошей физической формы в том, чтобы сжечь больше, чем употребил, вот и все
, - советует Роман. - Если ты съел килограмм мороженого, то должен его «потратить». А если я буду жрать и не буду тренироваться, я буду толстый
».
Благодаря отличной физической форме и актерскому таланту, у Романа Курцына нет отбоя от поклонниц. Некоторые, завидев его, плачут и просят сфотографироваться, а однажды актера даже побили из-за фанатки.
«Это было в торговом центре «Галерея» в Питере
, - вспоминает артист. - Я, уже будучи известным артистом, спускался по эскалатору и заметил: на меня смотрит девушка, лет, наверное, 18. Глаза огромные. Не потому, что большие, а потому, что она их таращит. Я ей помахал: «Привет!» И тут подбежал парень и такой мне - туф! - прописал в лицо. Я не понял, что случилось. Завязалась потасовка, я его немного придушил, держу, спрашиваю: «Ты чего, братан?» Оказалось, девушка его бросила из-за меня. Она посмотрела кино, по-моему «Пять минут тишины», про спасателя, и заявила: «Будешь как Курцын, я за тебя выйду. А пока нет». Он ходил два месяца за ней по пятам, следил
».
В кино Роман сыграл множество мужественных и смелых персонажей. Однако, по его словам, место настоящего героя поколения на данный момент остается вакантным.
«После Бодрова никого и не было настолько настоящего
, - сетует Курцын. - Хочется именно таких парней играть, про таких ребят писать сценарии. Если он любит, то любит. Если ненавидит, то ненавидит. Не может пройти мимо несправедливости. И всегда заступится, даже ценой своей жизни. Мне сейчас предложили несколько проектов, где главный герой с принципами и внутренним стержнем. Нельзя жить с холодным носом. Это самый актуальный посыл, к которому, я надеюсь, мы в кино идем
».