Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет

Народный артист России Алексей Булдаков
, полюбившийся зрителями по роли в фильме «Особенности национальной охоты»
, скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов
.
По их информации, Булдаков был на гастролях, у него оторвался тромб. Дата и место прощания и похорон пока не определены.
Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Впоследствии семья переехала в Павлодар (Казахстан). В 1969 году окончил молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А.П. Чехова. В 1993 году переехал в Москву, некоторое время работал в Московском художественном академическом театре им. М. Горького.
В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь
». Снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым на всю страну стал после фильма Александра Рогожкина
«Особенности национальной охоты» (1995), где сыграл роль генерала Иволгина. Эта работа была отмечена премией «Ника». Впоследствии в этой типажной роли генерала снялся в еще нескольких фильмах. Всего на счету Булдакова более 70 ролей в кино.