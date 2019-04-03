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Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет

3 апреля
2019 год

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3 апреля 2019
Народный артист России Алексей Булдаков, полюбившийся зрителями по роли в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет

По их информации, Булдаков был на гастролях, у него оторвался тромб. Дата и место прощания и похорон пока не определены.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Впоследствии семья переехала в Павлодар (Казахстан). В 1969 году окончил молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А.П. Чехова. В 1993 году переехал в Москву, некоторое время работал в Московском художественном академическом театре им. М. Горького.

В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым на всю страну стал после фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), где сыграл роль генерала Иволгина. Эта работа была отмечена премией «Ника». Впоследствии в этой типажной роли генерала снялся в еще нескольких фильмах. Всего на счету Булдакова более 70 ролей в кино.
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персоны
Алексей Булдаков
фильмы
Особенности национальной охоты

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Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет фотографии
Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет фотографии
Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет фотографии
Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет фотографии
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