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В фильме про Майкла Джексона нашли несостыковки

3 апреля
2019 год

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3 апреля 2019
Четырехчасовой документальный фильм о поп-короле Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» вызвал бурную реакцию в обществе. Картина, основанная на воспоминаниях Уэйда Робсона и Джимми Сейфчака и рассказывающая о том, как певец домогался их в детстве, разделила индустрию на два лагеря: кто-то осудил Джексона,а кто-то принялся его защищать. Среди последних - биограф Майкла Майк Смоллкомб, обвинивший авторов в игнорировании фактов, которые ставят под сомнение слова пострадавших.

В фильме про Майкла Джексона нашли несостыковки

Смоллкомб уверен, что истории о насилии поп-короля над Робсоном и Сейфчаком на его ранчо сфабрикованы. Уэйд с экрана рассказал о том, что впервые это случилось, когда его семья уехала в Гранд-Каньон, а он остался наедине с Джексоном. Однако в 1993 году во время слушаний по обвинению Майкла в педофилии мать мальчика под присягой утверждала, что Уэйд ездил с ними.

«У Джой Робсон не было причин лгать об этом; она открыто признала, что Уэйд оставался с Джексоном наедине в других случаях. Она могла бы сказать: «Уэйд остался с Майклом, когда мы уезжали в Гранд-Каньон», это не имело бы значения», — считает Смоллкомб.

Кроме того, биограф певца не согласен и с показаниями Сейфчака, который заявил, что впервые Джексон приставал к нему во время поездки по железной дороге, построенной на ранчо, в 1988 году. Однако, по словам Смоллкомба, дорогу начали строить лишь в 1993 году, а закончили, когда Джимми уже исполнилось 16 лет.

«И хотя это категорически не исключает, что Джексон надругался над ними, это заставляет сомневаться, не выдумали ли они эти истории, и тогда как насчет остальных?» - задается вопросом Майк, еще раз подчеркивая, что считает часть историй, рассказанных в фильме, недостоверными.
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В фильме про Майкла Джексона нашли несостыковки фотографии
В фильме про Майкла Джексона нашли несостыковки фотографии
В фильме про Майкла Джексона нашли несостыковки фотографии
В фильме про Майкла Джексона нашли несостыковки фотографии
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