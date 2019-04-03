Аглая Тарасова продаёт коньки из фильма «Лёд»

Российская актриса Аглая Тарасова
решила поддержать телеведущую Марию Ивакову
и присоединилась к ее благотворительной акции #ЛЕТИаукцион2019, направленной на помощь детям с редким генетическим заболеванием — буллёзным эпидермолизом.
«Во всём мире таких детей называют бабочками
, - написала Аглая в своём Instagram. - Любое неосторожное прикосновение может причинить ребёнку боль и оставить рану. К сожалению, пока невозможно полностью вылечить эту болезнь, но можно сделать жизнь детей-бабочек полноценной и счастливой
».
В качестве помощи фонду «Дети-бабочки» Тарасова выставила на аукцион фигурные коньки, на которых она каталась в фильме «Лёд»
.
«Мой лот — коньки моей героини Надежды Лапшиной из фильма «Лёд», в которых я провела практически весь съёмочный период
, - рассказала актриса. - Вы можете приобрести эту чудесную вещь и помочь детям. Начальная цена лота — 5000 рублей. Все вырученные средства будут перечислены в фонд «Дети-бабочки
».
В картине «Лёд» Тарасова сыграла фигуристку, которая из-за несчастного случая стала инвалидом, и вынуждена была с нуля учиться ходить, чтобы вернуться в спорт. А помогал ей в этом герой Александра Петрова
, профессиональный хоккеист.