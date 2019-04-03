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Аглая Тарасова продаёт коньки из фильма «Лёд»

3 апреля
2019 год

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3 апреля 2019
Российская актриса Аглая Тарасова решила поддержать телеведущую Марию Ивакову и присоединилась к ее благотворительной акции #ЛЕТИаукцион2019, направленной на помощь детям с редким генетическим заболеванием — буллёзным эпидермолизом.

«Во всём мире таких детей называют бабочками, - написала Аглая в своём Instagram. - Любое неосторожное прикосновение может причинить ребёнку боль и оставить рану. К сожалению, пока невозможно полностью вылечить эту болезнь, но можно сделать жизнь детей-бабочек полноценной и счастливой».

Аглая Тарасова продаёт коньки из фильма «Лёд»

В качестве помощи фонду «Дети-бабочки» Тарасова выставила на аукцион фигурные коньки, на которых она каталась в фильме «Лёд».

«Мой лот — коньки моей героини Надежды Лапшиной из фильма «Лёд», в которых я провела практически весь съёмочный период, - рассказала актриса. - Вы можете приобрести эту чудесную вещь и помочь детям. Начальная цена лота — 5000 рублей. Все вырученные средства будут перечислены в фонд «Дети-бабочки».

В картине «Лёд» Тарасова сыграла фигуристку, которая из-за несчастного случая стала инвалидом, и вынуждена была с нуля учиться ходить, чтобы вернуться в спорт. А помогал ей в этом герой Александра Петрова, профессиональный хоккеист.
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Аглая Тарасова продаёт коньки из фильма «Лёд» фотографии
Аглая Тарасова продаёт коньки из фильма «Лёд» фотографии
Аглая Тарасова продаёт коньки из фильма «Лёд» фотографии
Аглая Тарасова продаёт коньки из фильма «Лёд» фотографии
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