Екатерина Архарова решила рожать первенца в Италии

Совсем недавно экс-супруга Марата Башарова
– 44-летняя актриса Екатерина Архарова
– сообщила о том, что ждёт первенца. На днях на НТВ вышла программа «Ты не поверишь!» с участием Архаровой, где она призналась, что хочет рожать в Италии: «У нас родится гражданин мира»
, - поделилась актриса.
Архарова выбрала эту страну неслучайно – она долгое время жила в Италии. Семья актрисы переехала туда, когда ей было 14 лет. Там она окончила среднее образование, а затем и Национальную школу итальянского кинематографа.
Сейчас Екатерина и её муж Артем Илясов активно занимаются обустройством детской. Кстати, актриса против того, чтобы её супруг присутствовал на родах. По словам Архаровой, ему лучше ждать хороших новостей в коридоре.