Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Екатерина Архарова решила рожать первенца в Италии

30 апреля
2019 год

Лайфстайл >>
30 апреля 2019
Совсем недавно экс-супруга Марата Башарова – 44-летняя актриса Екатерина Архарова – сообщила о том, что ждёт первенца. На днях на НТВ вышла программа «Ты не поверишь!» с участием Архаровой, где она призналась, что хочет рожать в Италии: «У нас родится гражданин мира», - поделилась актриса.

Екатерина Архарова решила рожать первенца в Италии

Архарова выбрала эту страну неслучайно – она долгое время жила в Италии. Семья актрисы переехала туда, когда ей было 14 лет. Там она окончила среднее образование, а затем и Национальную школу итальянского кинематографа.

Сейчас Екатерина и её муж Артем Илясов активно занимаются обустройством детской. Кстати, актриса против того, чтобы её супруг присутствовал на родах. По словам Архаровой, ему лучше ждать хороших новостей в коридоре.
версия для печати
Ссылки по теме
Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Екатерина АрхароваМарат Башаров

фотографии >>
Екатерина Архарова решила рожать первенца в Италии фотографии
Екатерина Архарова решила рожать первенца в Италии фотографии
Екатерина Архарова решила рожать первенца в Италии фотографии
Екатерина Архарова решила рожать первенца в Италии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Элина Быстрицкая
26 апреля 2019 года ушла из жизни народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Валерий Филиппов
26 апреля ушёл из жизни художник-постановщик Валерий Филиппов.

День рождения >>

Василий Брыков
Сергей Друзьяк
Ксения Ильясова
Никита Панфилов
Стефания Станюта
Артём Ткаченко
Николай Фоменко
Анфиса Черных
Антонина Шуранова
Шарль Берлинг
Пол Гросс
Кирстен Данст
Рене Дельтген
Перри Кинг
Джилл Клейберг
Уилли Нельсон
все родившиеся 30 апреля >>

Афиша кино >>

Букашки 2
комедия, приключения, семейное кино
Китай, Франция, 2018
Велотачки
комедия, семейное кино
Аргентина, Испания, Китай, 2018
Супергерои. Как всё начиналось
исторический фильм
Великобритания, 2018
Жертвоприношение
драма
Великобритания, Франция, Швеция, 1986
В метре друг от друга
мелодрама
США, 2019
Время монстров
фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Принцесса Эмми
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Бельгия, Великобритания, Германия, 2019
Спасибо деду за Победу
комедия
Россия, 2019
Мстители: Финал
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
По воле Божьей
драма
Франция, Бельгия, 2019
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
Синонимы
драма, трагикомедия
Германия, Израиль, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен