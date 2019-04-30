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В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой

30 апреля
2019 год

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30 апреля 2019
26 апреля ушла из жизни народная артистка СССР Элина Авраамовна Быстрицкая. Прощание с актрисой состоялось в понедельник 29 апреля в Малом театре, где Быстрицкая прослужила более 50 лет.

В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой

Проводить Элину Авраамовну в последний путь пришли ее близкие друзья Юрий Соломин, Борис Клюев, Василий Бочкарев, Александр Калягин, Бедрос Киркоров, директор Малого театра Тамара Михайлова, Зинаида Кириенко, а также глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, представитель «Справедливой России» Александр Романович и многие другие.

В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой

У гроба актрисы стоял военный караул, оркестр играл траурный марш. На церемонии прозвучало много трогательных историй и воспоминаний о Быстрицкой.

«Мы много ездили по творческим вечерам. Она всегда была готова, собрана и обворожительна. Элина пользовалась необыкновенной любовью зрителей, очень многих девочек называли в честь нее. Роли Аксиньи в «Тихом Доне» и Лёли в «Добровольцах» навсегда останутся в нашей памяти, а ее служение Малому театру - пример для всех поколений артистов», - поделился артист Борис Клюев.

«Она не была простая и доступная. Быстрицкая была свободна, она могла выбирать, и, если ей не нравилась роль, она не играла», - поделилась актриса Людмила Титова.

Александр Бастрыкин прочитал на церемонии свои стихи, которые посвятил Элине Быстрицкой. «Когда началась война, Элина 13-летней девочкой окончила курсы медсестер и работала в военном госпитале. Элина Быстрицкая - единственная женщина в нашей стране, которая удостоена звания «казачий полковник».

«Любовь прочнее стали. Она не меркнет и не гаснет с сединой. Она спасает целые народы. Она дает уверенность в сознанье, что правда все равно найдет свой путь. И что любовь, любовь, твое созданье, живет одним желаньем - не забыть...», - продекламировал глава СК РФ.

В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой

В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой

В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой

В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой

В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой

«Я называю ее леди-казачка. Уникальность ее таланта в том, что она может одним взмахом ресниц сыграть как донскую казачку, так и главную роль в пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир», - рассказал Борис Любимов.

«Когда Элина Авраамовна впервые вышла на эту сцену, она поразила своей игрой Александру Яблочкину. «Я понимаю, о чем говорит эта актриса. Да, она достойна быть в Малом театре», — сказала Яблочкина. И Быстрицкая преданно служила этому театру. Я помню, как после одного из спектаклей ей в ноги бросилась поклонница с криками: «Царица!», - поделился воспоминаниями артист Василий Бочкарев.

«Время ничего не могло сделать с красотой этой актрисы и ее достоинством. В огромной короне Малого театра это был один из самых ярких бриллиантов», - сказал Валерий Баринов.

В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой

Поклонники проводили Элину Быстрицкую аплодисментами и криками «Браво!». Похоронили артистку на Новодевичьем кладбище рядом с Людмилой Гурченко.
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В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой фотографии
В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой фотографии
В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой фотографии
В Москве состоялось прощание с Элиной Быстрицкой фотографии
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