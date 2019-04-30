Джордж Клуни и его жена основали «Судебный дозор»

На прошлой неделе Джордж Клуни
и его супруга, правозащитница Амаль Клуни
посетили юридический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке, чтобы представить свой новый проект TrialWatch (название можно перевести как «Судебный дозор»). Суть проекта заключается в контроле над коррупцией в судопроизводстве. Чета Клуни предлагает отправлять юристов-наблюдателей на судебные заседания (по всему миру), где высок риск коррумпированных и фиктивных процессов.
«Суды по всему миру всё чаще используются для того, чтобы заставить замолчать диссидентов и уязвимые группы населения. Но до сих пор не было систематического ответа на это. Программа TrialWatch — это глобальная инициатива по мониторингу судебных процессов, разоблачению злоупотреблений и защите жертв, благодаря которой можно будет решить проблему несправедливости»,
- заявила Амаль.