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Джордж Клуни и его жена основали «Судебный дозор»

30 апреля
2019 год

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30 апреля 2019
На прошлой неделе Джордж Клуни и его супруга, правозащитница Амаль Клуни посетили юридический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке, чтобы представить свой новый проект TrialWatch (название можно перевести как «Судебный дозор»). Суть проекта заключается в контроле над коррупцией в судопроизводстве. Чета Клуни предлагает отправлять юристов-наблюдателей на судебные заседания (по всему миру), где высок риск коррумпированных и фиктивных процессов.

Джордж Клуни и его жена основали «Судебный дозор»

«Суды по всему миру всё чаще используются для того, чтобы заставить замолчать диссидентов и уязвимые группы населения. Но до сих пор не было систематического ответа на это. Программа TrialWatch — это глобальная инициатива по мониторингу судебных процессов, разоблачению злоупотреблений и защите жертв, благодаря которой можно будет решить проблему несправедливости», - заявила Амаль.
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Джордж Клуни и его жена основали «Судебный дозор» фотографии
Джордж Клуни и его жена основали «Судебный дозор» фотографии
Джордж Клуни и его жена основали «Судебный дозор» фотографии
Джордж Клуни и его жена основали «Судебный дозор» фотографии
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