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«Хоть она меня и ненавидит»: Стас Садальский пытается помириться с Ларисой Удовиченко с помощью соцсетей

30 апреля
2019 год

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30 апреля 2019
29 апреля Ларисе Удовиченко исполнилось 64 года, по случаю чего Станислав Садальский опубликовал в своём Инстаграме многословное поздравление. И в этом не было бы ничего особенного, если бы не один нюанс: актриса вот уже 14 лет отказывается общаться с Садальским, хотя некогда их связывала очень крепкая дружба, завязавшаяся еще на съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя». По версии Садальского Удовиченко обиделась на него из-за того, что он привел представителя прессы на её 50-летний юбилей, который актриса праздновала в одном из ресторанов в Тбилиси. Нетрезвая Удовиченко принялась позировать на камеру, но результат вышел непрезентабельным, и актриса решила, что Садальский специально организовал эту подставу. Удовиченко решила проучить напарника, и отказалась выходить с ним на сцену в одной из совместных постановок. В интервью Дмитрию Гордону Садальский утверждал, что так и не смог простить ей этого поступка, несмотря на то, что она его буквально умоляла об этом. Ну да, конечно.



Однако по прошествии более десятка лет Садальский изображает святую простоту и, судя по всему, пытается наладить общение. Но делает это, опять же, в свойственной ему уничижающей адресата манере.

«Хоть она меня и ненавидит»: Стас Садальский пытается помириться с Ларисой Удовиченко с помощью соцсетей

«Звезда! Моя мама Нина Прокопенко дружила с Музой Удовиченко из деревни Будыловка Сумской Области. Ларискин отец - врач - ухаживал за моей мамой. Мы могли бы быть родней.
У нас есть общее любимое дитё «На кого Бог пошлет» Вовы Зайкина.
Народ нас уже, наверное, пожизненно называет «Кирпич» и «Манька-облигация».
Ты меня научила не стесняться этой роли.
В свои 64 Лариса Удовиченко освоила интернет, чтобы читать Инстаграм. Сегодня день рождения Ларика...Великолепной актрисы, прекрасной партнерши по театральной сцене и киноплощадке, и хоть она меня и ненавидит настолько, что отказывается лететь в одном самолете и сутки ждет следующего, но я поздравляю её и... ЛЮБЛЮ!»
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«Хоть она меня и ненавидит»: Стас Садальский пытается помириться с Ларисой Удовиченко с помощью соцсетей фотографии
«Хоть она меня и ненавидит»: Стас Садальский пытается помириться с Ларисой Удовиченко с помощью соцсетей фотографии
«Хоть она меня и ненавидит»: Стас Садальский пытается помириться с Ларисой Удовиченко с помощью соцсетей фотографии
«Хоть она меня и ненавидит»: Стас Садальский пытается помириться с Ларисой Удовиченко с помощью соцсетей фотографии
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