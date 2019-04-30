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Состояние госпитализированной Ирины Сенотовой резко ухудшилось

30 апреля
2019 год

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30 апреля 2019
26 апреля актриса Ирина Сенотова была срочно госпитализирована в одну из московских клиник с подозрением на двустороннюю пневмонию и почечную недостаточность.

Состояние госпитализированной Ирины Сенотовой резко ухудшилось

Однако спустя несколько дней состояние актрисы так и не улучшилось, и у нее обнаружили церроз печени. Актриса не может дышать без кислородной маски. По сообщению телеграм-канала Mash, ситуацию усугубляют огромные счета - Европейский медицинский центр выставил семье актрисы счет в 560 тысяч рублей. Родственники актрисы были вынуждены занимать деньги, чтобы расплатиться за медицинские услуги, после чего Ирину перевели в другую больницу.
Еще в начале апреля актриса вызывала скорую с жалобой на боли в животе. Уже тогда врачи предположили, что у Ирины желтуха.
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Состояние госпитализированной Ирины Сенотовой резко ухудшилось фотографии
Состояние госпитализированной Ирины Сенотовой резко ухудшилось фотографии
Состояние госпитализированной Ирины Сенотовой резко ухудшилось фотографии
Состояние госпитализированной Ирины Сенотовой резко ухудшилось фотографии
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