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«Мне было бы страшно на его месте»: Михаил Шац о победе Зеленского на выборах президента Украины

30 апреля
2019 год

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30 апреля 2019
Недавно стало известно, что уволенный семь лет назад с канала СТС Михаил Шац возвращается на канал. Такого поворота судьбы не ожидал, кажется, и сам артист, который еще в прошлом году писал в своём Фейсбуке о том, что никогда не вернется на телевидение. И не по соображениям совести и принципов, а потому что, скорее всего, никто не позовёт. За семь лет этого вынужденного «отпуска», Михаил зря времени не терял и осваивался на новом поприще - в роли стенд-ап комедианта.

«Мне было бы страшно на его месте»: Михаил Шац о победе Зеленского на выборах президента Украины

В недавнем интервью изданию РБК Михаил признался, что вполне осознанно занял свою нишу - самого возрастного стенд-ап комика в России. И рассказал о тех преимуществах, которые дал ему опыт работы на телевидении в новой профессии:

«Стендап бывает разный с точки зрения финансовых выгод. Там царит жесточайшая конкуренция из-за обилия стендаперов. Все эти стендаперы подразделены на известных, неизвестных, совсем неизвестных, очень молодых, и поэтому градация заработков очень велика. Доходы отличаются в сотни раз. Я пришел в стендап как молодой комик, но низшие ступени умело проскочил, потому что имел некий медийный опыт, багаж. Сейчас уверенно продолжаю свой путь к вершине финансовой пирамиды стендапа».

Также телеведущий высказался по поводу победы Зеленского на выборах президента Украины: «Я за него очень переживаю. И рад, если честно, его победе. Не вижу никакого абсурда. Это волеизъявление народа, которое прошло честно, прозрачно — никаких претензий нет и быть не может. С другой стороны, я переживаю за него, потому что мне было бы страшно на его месте. Не могу ничего советовать Зеленскому, лишь желаю, чтобы у него все получилось».

И о юморе Александра Гудкова: «Гудков — главный носитель параллельного юмора в России. Я очень люблю все, что он делает. Слушая коллег из стендапа, ты понимаешь технологию создания их шуток, слушая Сашу, ты не понимаешь вообще ничего».

«Мне было бы страшно на его месте»: Михаил Шац о победе Зеленского на выборах президента Украины

А в недавнем выпуске шоу «Вечерний Ургант» Шац признался в том, что ему бывает порой неловко за ненормативную лексику, которая наличествует в его выступлениях: «Я выступал в Екатеринбурге. А когда ты выступаешь со сцены, то обязательно смотришь в зал и за час даже успеваешь сродниться со многими зрителями. Особенно с теми, кто смеется. И я выделил в зале двух странно настроенных людей. Пара. Бабушка и дедушка. 70 с небольшим. У меня в выступлении на самом деле не так много мата, но когда я подходил к моментам, где он должен появиться, я испытывал определенные неудобства. Мне было стыдно перед ними. Я даже отворачивался от микрофона в другую сторону, давая им понять, что это не для них. После окончания концерта я выхожу из зала и вижу, что эта пара идет ко мне. Я думаю: «Вот и всё». Они походят и вдруг неожиданно очень энергично говорят мне: «Спасибо, Михаил. Было очень смешно и хорошо».

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«Мне было бы страшно на его месте»: Михаил Шац о победе Зеленского на выборах президента Украины фотографии
«Мне было бы страшно на его месте»: Михаил Шац о победе Зеленского на выборах президента Украины фотографии
«Мне было бы страшно на его месте»: Михаил Шац о победе Зеленского на выборах президента Украины фотографии
«Мне было бы страшно на его месте»: Михаил Шац о победе Зеленского на выборах президента Украины фотографии
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