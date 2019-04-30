Мария Кожевникова навлекла на себя народный гнев из-за высказывания о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»

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Актёр не смог найти общий язык с новым руководством МХТ и Табакерки

30 апреля

«Мне было бы страшно на его месте»: Михаил Шац о победе Зеленского на выборах президента Украины

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