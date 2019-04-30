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Мария Кожевникова навлекла на себя народный гнев из-за высказывания о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»

30 апреля
2019 год

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30 апреля 2019
Который день в Сети не утихает скандал, связанный с финалом шоу «Голос.Дети». Неугомонные воины социальной справедливости обрушили свой праведный гнев на дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, которая стала финалисткой 6-го сезона шоу, набрав 56% голосов.

Мария Кожевникова навлекла на себя народный гнев из-за высказывания о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»
фото: Микелла Абрамова

Уверенность телезрителей в том, что победа Микеллы куплена всемогущими родителями вынудила Константина Эрнста организовать проверку подсчёта голосов. Иосиф Пригожин выдвинул теорию о том, что такой перевес мог стать результатом не мошеннической накрутки, а банальной агитации. По его словам, Алсу просто попросила своих медийных коллег и друзей поддержать дочь на голосовании, а те, обладая большими фанклубами, сынициировали эту паранормальную активность. За Микеллу голосовали фанклубы Наташи Королевой, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других артистов, решивших публично поддержать дочь Алсу в своих соцсетях. «Это и было единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными участниками, и в этом нет ни её вины, ни родителей, ни, тем более, канала», - подытожил Пригожин.

Мария Кожевникова навлекла на себя народный гнев из-за высказывания о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»
фото: Дмитрий Нагиев

А вот ведущий шоу Дмитрий Нагиев не поддерживает эту точку зрения, считая, что такой высокий процент голосов (впервые за историю программы) могли обеспечить только деньги. «Я не думаю, что поддержка медийных личностей может повлиять на результаты голосования в 60%, это все мифы. Повлиять могут деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз — это мое мнение», - резюмировал Нагиев.

В итоге этот скандал вылился в настоящую травлю Микеллы и Алсу. Сокращенная соцсетями дистанция даёт уникальную возможность доставки оскорблений на дом, чем и воспользовались возмущенные классовой несправедливостью люди.

Мария Кожевникова навлекла на себя народный гнев из-за высказывания о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»
фото: Ержан Максим

29 апреля в этом потоке обвинений прозвучал голос соперника Микеллы, 12-летнего Ержана Максима, занявшего второе место. В интервью изданию «Sputnik Казахстан» Ержан выразил уверенность в том, что конкурс прошёл справедливо, и ему не обидно, что он не занял первое место.
Высказывание Ержана прокомментировала Мария Кожевникова, обратившись к малолетнему певцу в своём Инстаграме.

Мария Кожевникова навлекла на себя народный гнев из-за высказывания о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»
фото: Мария Кожевникова

«История про то, как 12-летний мальчик оказался мудрее, сильнее и выше многих взрослых! Наглядный пример Человеческой Победы, что является наивысшим триумфом над сварой, грызней и распрей! Ержан Максим, я тебя поздравляю! Твой голос - это инструмент, а вот душа - источник, способный лечить и вести за собой! Желаю тебе интересного творческого пути и прошу, пронеси через всю жизнь своё открытое, большое, не по годам мудрое сердечко и щедро делись с ним со зрителем!»

И разумеется, получила сотни полных ненависти комментариев от людей, не согласных с этой слишком миролюбивой позицией. В комментариях к этой записи появились ясновидящие, уверенные в том, что воспитывающая троих детей Кожевникова тоже обязательно купит им голоса (неважно какие и где), когда придёт её время. Мария напомнила разгневанным воинам социальной справедливости, что «Микелла с утра до ночи пашет, знает 4 языка, играет на двух инструментах, занимается танцами, учится в сложной школе на отлично».
А потом вспомнила, что спорить с озлобленными людьми бесполезно, и просто закрыла комментарии к своей записи.
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АлсуНиколай БасковФилипп КиркоровМария КожевниковаНаташа КоролёваДмитрий НагиевИосиф ПригожинКонстантин Эрнст

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