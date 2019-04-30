«Я гордый»: Павел Табаков ушёл из театра

Сын Олега Табакова и Марины Зудиной, актёр Павел Табаков ушёл из МХТ им. Чехова и Театра Олега Табакова, где проработал несколько лет. По словам Павла, уход из театра не был полностью продиктован его собственным желанием.
«Не могу сказать, что я ушел оттуда исключительно по собственному желанию. Скажем так, мне помогли. В театре были важные перемены, о которых предупредили всех, кроме меня. И я подумал, что мне не место там, где ко мне вот так относятся. Я гордый».
Актёр признался, что с кончиной отца работа в театре перестала приносить ему радость: «Честно говоря, после ухода Олега Павловича я приходил в театр без радости, выходил на сцену автоматически. Так что, наверное, все к этому шло».