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Заставка из «Игры престолов» стала съедобной

5 апреля
2019 год

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5 апреля 2019
За несколько недель до старта финального сезона «Игры престолов», компания по производству печений-сэндвичей Oreo выпустила рекламный ролик, один в один копирующий заставку самого популярного сериала в мире, и он получился прекрасный. Все заинтригованы мыслью о замке Винтерфелла, сделанном полностью из печенья Oreo и ледяной стены, которая состоит исключительно из восхитительной кремовой начинки.

Oreo — печенье, состоящее из двух шоколадно-сахарных черных коржиков-дисков и сладкой кремовой начинки между ними. В США выпускается кондитерской компанией Nabisco. Печенье Oreo стало самым продаваемым и популярным печеньем в Соединённых Штатах с момента начала его выпуска в 1912 году.

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