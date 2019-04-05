Заставка из «Игры престолов» стала съедобной

За несколько недель до старта финального сезона «Игры престолов», компания по производству печений-сэндвичей Oreo выпустила рекламный ролик, один в один копирующий заставку самого популярного сериала в мире, и он получился прекрасный. Все заинтригованы мыслью о замке Винтерфелла, сделанном полностью из печенья Oreo и ледяной стены, которая состоит исключительно из восхитительной кремовой начинки.
Oreo — печенье, состоящее из двух шоколадно-сахарных черных коржиков-дисков и сладкой кремовой начинки между ними. В США выпускается кондитерской компанией Nabisco. Печенье Oreo стало самым продаваемым и популярным печеньем в Соединённых Штатах с момента начала его выпуска в 1912 году.