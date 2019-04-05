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Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»

5 апреля
2019 год

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5 апреля 2019
На этой неделе в киноцентре Октябрь открылся V Международный кинофестиваль документального кино ДОКер.

Фильмом открытия фестиваля стала немецкая картина «Россия с неба» режиссеров Петры Хёфер и Фредди Рёккенхауса. Картину на премьере лично представил режиссер Фредди Рёккенхаус. Также приветственное слово гостям и участникам фестиваля сказал Посол Федеративной Республики Германия господин Рюдигер фон Фрич.

Ведущими церемонии открытия фестиваля ДОКер стал актер Тимофей Трибунцев и продюсер фестиваля Анастасия Грищенко.

Открытие фестиваля посетили: Кирилл Плетнев, Юрий Колокольников, Илья Глинников, Светлана Камынина, Сабина Ахмедова, Таисия Вилкова, Наталья Лесниковская, Иван Твердовский, Дмитрий Хрусталев, Марк Богатырев, Мириам Сехон, Карина Андоленко, Олег Ассадулин, Сергей Мокрицкий, Рано Кубаева, Алиса Толкачева, Елена Гликман и другие кинематографисты, понимающие, что документальное кино - искусство, которое с каждым годом все активнее набирает популярность.

Фестиваль ДОКер проходит в Москве с 3 по 8 апреля 2019. Параллельно с Москвой показы фильмов фестиваля идут еще в 4-х городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле.

Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»
фото: Иван Твердовский и Иван И. Твердовский

Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»
фото: Алиса Толкачева

Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»
фото: Таисия Вилкова

Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»
фото: Кирилл Плетнев

Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»
фото: Елена Гликман, Владимир Фенченко, Ирина Волкова

Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»
фото: Илья Глинников

Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»
фото: Сергей Мокрицкий

Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»
фото: художник Александр Петлюра и актриса Ксения Орлова
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блеск и нищета красных дорожекДОКерНеигровое/Документальное кино
персоны
Таисия ВилковаЮрий КолокольниковРано КубаеваКирилл ПлетнёвТимофей Трибунцев

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Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба» фотографии
Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба» фотографии
Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба» фотографии
Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба» фотографии
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