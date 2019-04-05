Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»



фото: Иван Твердовский и Иван И. Твердовский



фото: Алиса Толкачева



фото: Таисия Вилкова



фото: Кирилл Плетнев



фото: Елена Гликман, Владимир Фенченко, Ирина Волкова



фото: Илья Глинников



фото: Сергей Мокрицкий



фото: художник Александр Петлюра и актриса Ксения Орлова

На этой неделе в киноцентре Октябрь открылся V Международный кинофестиваль документального кино ДОКер.Фильмом открытия фестиваля стала немецкая картина «» режиссеров. Картину на премьере лично представил режиссер Фредди Рёккенхаус. Также приветственное слово гостям и участникам фестиваля сказал Посол Федеративной Республики Германия господинВедущими церемонии открытия фестиваля ДОКер стал актер Тимофей Трибунцев и продюсер фестиваляОткрытие фестиваля посетили:и другие кинематографисты, понимающие, что документальное кино - искусство, которое с каждым годом все активнее набирает популярность.Фестиваль ДОКер проходит в Москве с 3 по 8 апреля 2019. Параллельно с Москвой показы фильмов фестиваля идут еще в 4-х городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле.