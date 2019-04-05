Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»

На этой неделе в киноцентре Октябрь открылся V Международный кинофестиваль документального кино ДОКер.
Фильмом открытия фестиваля стала немецкая картина «Россия с неба» режиссеров Петры Хёфер и Фредди Рёккенхауса. Картину на премьере лично представил режиссер Фредди Рёккенхаус. Также приветственное слово гостям и участникам фестиваля сказал Посол Федеративной Республики Германия господин Рюдигер фон Фрич.
Ведущими церемонии открытия фестиваля ДОКер стал актер Тимофей Трибунцев и продюсер фестиваля Анастасия Грищенко.
Открытие фестиваля посетили: Кирилл Плетнев, Юрий Колокольников, Илья Глинников, Светлана Камынина, Сабина Ахмедова, Таисия Вилкова, Наталья Лесниковская, Иван Твердовский, Дмитрий Хрусталев, Марк Богатырев, Мириам Сехон, Карина Андоленко, Олег Ассадулин, Сергей Мокрицкий, Рано Кубаева, Алиса Толкачева, Елена Гликман и другие кинематографисты, понимающие, что документальное кино - искусство, которое с каждым годом все активнее набирает популярность.
Фестиваль ДОКер проходит в Москве с 3 по 8 апреля 2019. Параллельно с Москвой показы фильмов фестиваля идут еще в 4-х городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле.
фото: Иван Твердовский и Иван И. Твердовский
фото: Алиса Толкачева
фото: Таисия Вилкова
фото: Кирилл Плетнев
фото: Елена Гликман, Владимир Фенченко, Ирина Волкова
фото: Илья Глинников
фото: Сергей Мокрицкий
фото: художник Александр Петлюра и актриса Ксения Орлова