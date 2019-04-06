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Елена Корикова рассказала о мести бывшего возлюбленного

6 апреля
2019 год

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6 апреля 2019
Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова поделилась откровениями с подписчиками в Инстаграме. Актриса ответила на письмо поклонницы и рассказала о том, как бывший возлюбленный мстит ей уже много лет.

Елена Корикова рассказала о мести бывшего возлюбленного

Елена вспомнила о своей первой любви – актере Дмитрии Рощине, сыне актрисы Екатерины Васильевой. Они вместе учились во о ВГИКе, где и познакомились. Через несколько месяцев после того, как актеры начали встречаться, Елена забеременела. Дмитрий без особых раздумий сделал ей предложение, однако из-за его знаменитой матери свадьба так и не состоялась. Сейчас Дмитрий служит в церкви и воспитывает семерых детей, а с сыном Арсением, которого родила ему Корикова, он не общается.

Одна из подписчиц актрисы оставила комментарий под ее фото, в котором отметила, что многие оценивают Елену только по внешности, не обращая внимания на ее душевную организацию. Также поклонница сравнила биографию Елены Кориковой с историей Мэрилин Монро. Актриса в ответ призналась, что уже давно не рассказывала о своей личной жизни из-за «информационной бомбы», которую запустил ее бывший возлюбленный.

«Мне захотелось ответить на это письмо. Знаю, что большинство людей не читают, а только лайкают фото. Но этот ответ будет лично для Вас и для тех, кого на моей страничке интересует не только то, как я выгляжу. Когда-то, один брошенный мною мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим, но хорошим человеком. То интервью, о котором Вы говорите, наверное, было одним из последних, когда я делилась своей жизнью от первого лица. Дальше за меня это делали другие. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ. Сказал, чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, т.к. уплачено вперед (его слова). А дальше мою жизнь поделили на две. В одной я оставалась собой, другая же понеслась по его четко прописанному сценарию. Азарт с каждой статьей возрастал, главное «Её» растоптать. Вы сравнили наши жизни с Мэрилин Монро. Думаю, была похожая история - обиженный мужчина, который мстил. У меня в роду священники. И не один. Видимо, вера была заложена в крови. У меня есть Бог! И молитва. А это - великая сила помощи! И ещё, я написала книгу Правды. Своей рукой. Так что, жизнь актрисы Елены Кориковой не останется под знаком вопроса. С догадками и вымыслами. Да и знаете, я никого не виню. Я даже благодарна за эти испытания. Они закалили меня. Сделали сильнее духом. Еще больше укрепили веру. Так что, спасибо Богу за все! Время все и всех расставит по своим местам, ибо сказано «Бойся слез обиженного тобой человека. Ведь он будет просить о помощи, и я помогу!», - написала актриса.
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Елена Корикова рассказала о мести бывшего возлюбленного фотографии
Елена Корикова рассказала о мести бывшего возлюбленного фотографии
Елена Корикова рассказала о мести бывшего возлюбленного фотографии
Елена Корикова рассказала о мести бывшего возлюбленного фотографии
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