Звезда «Гарри Поттера» Рейф Файнс поделился воспоминаниями о работе с Верой Глаголевой

Британский актер Рэйф Файнс
, который сыграл лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, прилетел в Россию, чтобы представить свой фильм о танцовщике Рудольфе Нурееве
под названием «Нуреев. Белый ворон»
. Также Файнс согласился стать гостем нового выпуска шоу «Вечерний Ургант». В эфире передачи актер не только рассказал о своем фильме, но и поделился воспоминаниями о Вере Глаголевой
.
Появившись в студии, Файнс поприветствовал Ивана Урганта
по-русски, чем очень удивил ведущего.
«Правда, я говорю по-русски немножко. Но я много работал на тем, чтобы говорить в фильме по-русски. Очень трудно, но я стараюсь»
, - признался актер.
Рэйф признался, что уже давно влюблен в русскую культуру. Впервые он побывал на гастролях русского театра в 1987 году. Тогда актер обучался в школе драматического искусства. А спустя несколько лет он сам выступал в России на сцене Малого театра. Файнс рассказал, что восхищается актрисой Верой Глаголевой, с которой он познакомился на кинофестивале Плес.
«Она потом позвала меня сниматься в своем фильме «Две женщины», который основан на тургеневской пьесе. И это, на самом деле, один из самых прекрасных опытов, потому что я снимался в настоящем русском фильме и был окружен фантастическими российскими актерами и великолепной женщиной, которая режиссировала этот фильм, и сама была великой актрисой»
.
В эфире шоу Файнс объяснил, почему решил снять фильм о Рудольфе Нурееве.
«О Нурееве я читал лет двадцать назад, это была его биография. Когда он был еще совсем юных парнем в Уфе и получил место в Вагановском училище, в нем был такой сильный драйв, он так хотел реализоваться как танцовщик. Это в меньшей степени про балет, в большей - про его дух, про то, насколько он был настроен на реализацию. И, конечно, это невероятный момент в парижском аэропорту, когда он все-таки решает попросить убежища. Когда я посмотрел на его раннюю жизнь и дошел до этого момента, то понял, что об этом можно снять фильм»
, - сказал актер.
Кстати, сам Рэйф тоже сыграл в своем фильме эпизодическую, но технически сложную роль – советского педагога. Он отметил, что изначально не хотел сниматься в собственном фильме.
«Я хотел ограничиться ролью режиссера. Но финансировать фильмы очень сложно и в конечном итоге я почувствовал давление на себя и мне пришлось участвовать»
, - сказал актер.
В картине «Нуреев. Белый ворон» также задействовано много российских актеров. Например, Равшана Куркова
, Алексей Морозов
, Чулпан Хаматова
, Сергей Полунин
и другие.
«Со многими актерами я познакомился как минимум за год до того, как мы начали снимать. И когда я познакомился с Равшаной Курковой, то понял, что она действительно может сыграть мать Нуреева. У нее восхитительная игра. Еще одна важная роль КГБэшника, следящего за труппой, сыграл Алексей Морозов. Он экстраординарный актер, придавший роли невероятную глубину. Я в восторге от того, как он сыграл»
, - поделился Рэйф Файнс.