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Александр Гудков рассказал, сколько он зарабатывает

6 апреля
2019 год

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6 апреля 2019
Яркий актер и юморист Александр Гудков рассказал в недавнем интервью о своих доходах. По его словам, один из самых больших гонораров он получил за работу над клипом Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

Александр Гудков рассказал, сколько он зарабатывает

Александр работает сразу в нескольких проектах, пишет сценарии, выступает в роли режиссера и ведет собственный канал на YouTube. В одном из интервью он признавался, что работает просто на износ: «Я постоянно работаю - ужасное слово - «до талого»

По словам артиста, его мама до сих пор советует ему найти серьезную работу. Она всегда мечтала, чтобы сын стал директором завода. Однако Александр и на своих «шабашках» неплохо зарабатывает. Ранее артист говорил, что получает 350 тысяч в месяц, а в недавнем интервью признался, что за короткий срок ему удалось заработать 5 миллионов рублей. Но, по словам актера, в какой-то момент его жизни его зарплата составляла 7 тысяч в месяц. Гудков отметил, что на деньгах зацикливаться не стоит: «Можно быть счастливым и с тысячью рублей и миллионами. Нет этой точной суммы».
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Александр Гудков рассказал, сколько он зарабатывает фотографии
Александр Гудков рассказал, сколько он зарабатывает фотографии
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