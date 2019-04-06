Александр Гудков рассказал, сколько он зарабатывает

Яркий актер и юморист Александр Гудков
рассказал в недавнем интервью о своих доходах. По его словам, один из самых больших гонораров он получил за работу над клипом Филиппа Киркорова
«Цвет настроения синий».
Александр работает сразу в нескольких проектах, пишет сценарии, выступает в роли режиссера и ведет собственный канал на YouTube. В одном из интервью он признавался, что работает просто на износ: «Я постоянно работаю - ужасное слово - «до талого»
По словам артиста, его мама до сих пор советует ему найти серьезную работу. Она всегда мечтала, чтобы сын стал директором завода. Однако Александр и на своих «шабашках» неплохо зарабатывает. Ранее артист говорил, что получает 350 тысяч в месяц, а в недавнем интервью признался, что за короткий срок ему удалось заработать 5 миллионов рублей. Но, по словам актера, в какой-то момент его жизни его зарплата составляла 7 тысяч в месяц. Гудков отметил, что на деньгах зацикливаться не стоит: «Можно быть счастливым и с тысячью рублей и миллионами. Нет этой точной суммы»
.