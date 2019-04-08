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Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста

8 апреля
2019 год

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8 апреля 2019
Обвиняемого по делу о мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста. По сообщению РИА Новости, «Суд постановил Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум (другие фигуранты дела «Седьмой студии» - прим. ред.) изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде».

Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста

Напомним, что Серебренникова арестовали в августе 2017 года по подозрению в хищении 133 миллионов рублей (из общей суммы 214 миллионов рублей), выделенных государством в 2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Вместе с Серебренниковым по делу проходили продюсеры Алексей Малобородский и Юрий Итин, а так же бывшая руководительница департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.
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Кирилл Серебренников

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Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста фотографии
Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста фотографии
Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста фотографии
Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста фотографии
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