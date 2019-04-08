Обвиняемого по делу о мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова
выпустили из-под домашнего ареста. По сообщению РИА Новости, «Суд постановил Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум
(другие фигуранты дела «Седьмой студии» - прим. ред.) изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде».
Напомним, что Серебренникова арестовали в августе 2017 года
по подозрению в хищении 133 миллионов рублей (из общей суммы 214 миллионов рублей), выделенных государством в 2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Вместе с Серебренниковым по делу проходили продюсеры Алексей Малобородский
и Юрий Итин
, а так же бывшая руководительница департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум
.