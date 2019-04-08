Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой

Актер Виталий Гогунский
и модель Ирина Маирко развелись. Близкие знакомые пары рассказали, что на развод Ирина подала еще в январе, 14 февраля дело было рассмотрено в суде, а 18 марта супруги официально оформили развод.
«Виталик - человек увлекающийся, творческий, если занимается каким-то делом, все остальное для него не существует. Поэтому ей приходилось со многим справляться в одиночку, будь то ремонт или другие бытовые трудности. Ведь и в первый раз они расстались, потому что Гогунский не уделял достаточно внимания. Тогда он оказался не готов к семейной жизни...»
, - рассказали журналистам знакомые пары.
Виталий и Ирина познакомились на съемках сериала «Универ»
в 2009 году. Через год у пары родилась дочь Милана, однако они решили расстаться. В 2013-м Гогунский женился на другой женщине, но и эти отношения не были продолжительным. Актер опять вернулся к Ирине, и в апреле 2017 года пара сыграла свадьбу.