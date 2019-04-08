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Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой

8 апреля
2019 год

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8 апреля 2019
Актер Виталий Гогунский и модель Ирина Маирко развелись. Близкие знакомые пары рассказали, что на развод Ирина подала еще в январе, 14 февраля дело было рассмотрено в суде, а 18 марта супруги официально оформили развод.

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой

«Виталик - человек увлекающийся, творческий, если занимается каким-то делом, все остальное для него не существует. Поэтому ей приходилось со многим справляться в одиночку, будь то ремонт или другие бытовые трудности. Ведь и в первый раз они расстались, потому что Гогунский не уделял достаточно внимания. Тогда он оказался не готов к семейной жизни...», - рассказали журналистам знакомые пары.

Виталий и Ирина познакомились на съемках сериала «Универ» в 2009 году. Через год у пары родилась дочь Милана, однако они решили расстаться. В 2013-м Гогунский женился на другой женщине, но и эти отношения не были продолжительным. Актер опять вернулся к Ирине, и в апреле 2017 года пара сыграла свадьбу.

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой
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Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой фотографии
Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой фотографии
Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой фотографии
Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой фотографии
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