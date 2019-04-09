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Кит Харингтон станцевал стриптиз

9 апреля
2019 год

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9 апреля 2019
Кит Харингтон, больше известный как Джон Сноу из сериала «Игра престолов», стал героем телешоу Saturday Night Live, где перевоплотился в неожиданный образ, далекий от Короля Севера.

Кит Харингтон станцевал стриптиз

Харингтон появился в скетче без своей знаменитой бороды, в женском платье и на каблуках. Согласно сюжету, в таком виде он приехал на девичник в роли стриптизера и исполнил свой танец, периодически обмахиваясь алым веером.



Также актер снялся в еще одном скетче Saturday Night Live, но уже по мотивам «Игры престолов». В ролике он повторил шествие Серсеи Ланнистер из шестого сезона. Только Харингтону повезло больше, чем Серсее – в него кидали пончики вместо камней.

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Кит Харингтон станцевал стриптиз фотографии
Кит Харингтон станцевал стриптиз фотографии
Кит Харингтон станцевал стриптиз фотографии
Кит Харингтон станцевал стриптиз фотографии
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