Кит Харингтон станцевал стриптиз

Кит Харингтон, больше известный как Джон Сноу из сериала «Игра престолов», стал героем телешоу Saturday Night Live, где перевоплотился в неожиданный образ, далекий от Короля Севера.
Харингтон появился в скетче без своей знаменитой бороды, в женском платье и на каблуках. Согласно сюжету, в таком виде он приехал на девичник в роли стриптизера и исполнил свой танец, периодически обмахиваясь алым веером.
Также актер снялся в еще одном скетче Saturday Night Live, но уже по мотивам «Игры престолов». В ролике он повторил шествие Серсеи Ланнистер из шестого сезона. Только Харингтону повезло больше, чем Серсее – в него кидали пончики вместо камней.