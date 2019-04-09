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«Она шантажировала меня»: Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру

9 апреля
2019 год

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9 апреля 2019
21 марта был официально оформлен развод Марата Башарова и его жены Елизаветы Шевырковой. Напомним, накануне Нового года актер в состоянии алкогольного опьянения в очередной раз избил жену, а в феврале Елизавета подала на развод. Однако Башаров упорно все отрицал и утверждал, что ничего о решении суда не слышал, пока ситуацию не прояснила Шевыркова. Она подтвердила, что развод официально оформлен, а «поведение Марата похоже на абсурд».

«Она шантажировала меня»: Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру

Сегодня стало известно, что артист отписал бывшей жене квартиру, однако, по его словам, вовсе не добровольно. Хотя официальный представитель Елизаветы Нелли Макарова утверждала, что супруги сохранили дружеские отношения ради ребенка.

«Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А это госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата», - сказал Башаров.
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«Она шантажировала меня»: Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру фотографии
«Она шантажировала меня»: Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру фотографии
«Она шантажировала меня»: Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру фотографии
«Она шантажировала меня»: Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру фотографии
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