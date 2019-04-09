СМИ: Елена Летучая издевается над своими сотрудниками

Елена Летучая
, родоначальница программы «Ревизорро», в своем шоу нередко проявляла жесткость по отношению к нарушителям санитарно-технических норм. Как оказалось, «доставалось» от Летучей и ее сотрудникам. Вчера в СМИ появилась информация, что они пожаловались на Елену журналистам и сказали, что с ней невозможно работать.
По словам бывших сотрудников Летучей, недавно от нее ушли коммерческий директор и менеджер, потому что телеведущая постоянно задерживала им зарплату и осыпала их оскорблениями.
«Ассистентка проработала полгода: штрафы, крики, скандалы. Девочка уволилась с дергающимся глазом: пошла работать в офис с нормальным графиком»
, - говорится в информационном сообщении.
Также Елена уволила своего стилиста за то, что он не привез на съемки нужные колготки и несколько вещей из ЦУМа.
«Был уволен со скандалом. После он попросил вернуть обратно вещи, чтобы сдать их в шоурумы. На что был послан, куда подальше, и опозорен в Сети»
.
Однако сама Летучая все обвинения в свой адрес отрицает, но ничего конкретного не говорит.
«Я не комментирую эти слухи. Вся моя команда укомплектована, я всеми довольна»
, - сказала ведущая.