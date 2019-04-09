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СМИ: Елена Летучая издевается над своими сотрудниками

9 апреля
2019 год

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9 апреля 2019
Елена Летучая, родоначальница программы «Ревизорро», в своем шоу нередко проявляла жесткость по отношению к нарушителям санитарно-технических норм. Как оказалось, «доставалось» от Летучей и ее сотрудникам. Вчера в СМИ появилась информация, что они пожаловались на Елену журналистам и сказали, что с ней невозможно работать.

СМИ: Елена Летучая издевается над своими сотрудниками

По словам бывших сотрудников Летучей, недавно от нее ушли коммерческий директор и менеджер, потому что телеведущая постоянно задерживала им зарплату и осыпала их оскорблениями.

«Ассистентка проработала полгода: штрафы, крики, скандалы. Девочка уволилась с дергающимся глазом: пошла работать в офис с нормальным графиком», - говорится в информационном сообщении.

Также Елена уволила своего стилиста за то, что он не привез на съемки нужные колготки и несколько вещей из ЦУМа.

«Был уволен со скандалом. После он попросил вернуть обратно вещи, чтобы сдать их в шоурумы. На что был послан, куда подальше, и опозорен в Сети».

Однако сама Летучая все обвинения в свой адрес отрицает, но ничего конкретного не говорит.

«Я не комментирую эти слухи. Вся моя команда укомплектована, я всеми довольна», - сказала ведущая.
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СМИ: Елена Летучая издевается над своими сотрудниками фотографии
СМИ: Елена Летучая издевается над своими сотрудниками фотографии
СМИ: Елена Летучая издевается над своими сотрудниками фотографии
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