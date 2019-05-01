Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич

На днях в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера военного триллера Павла Лунгина«Братство», основанного на реальных событиях 1988 года, произошедших перед выводом советских войск из Афганистана.
фото: Александр Роднянский, Аркадий Дворкович, Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич с гостем
фото: Алёна Долецкая
фото: Евгений Маргулис со спутницей
фото: Ингеборга Дапкунайте и Леонид Ярмольник
фото: Ирина Горбачева
фото: Иван и Карен Шахназаровы
фото: Ренат Давлетьяров и Женя Малахова
фото: Юлий Гуголев и Фёкла Толстая
По сюжету командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило «не бросать своих».
В широкий прокат «Братство» выходит 10 мая 2019 года.