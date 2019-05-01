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Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич

1 мая
2019 год

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1 мая 2019
На днях в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера военного триллера Павла Лунгина «Братство», основанного на реальных событиях 1988 года, произошедших перед выводом советских войск из Афганистана.

Картину гостям представили режиссёр Павел Лунгин, продюсер Евгений Панфилов, сценарист Александр Лунгин, оператор Сергей Февралёв, актеры Фёдор Лавров, Вячеслав Шихалеев, Михаил Кремер, Евгений Сангаджиев, Роман Колотухин, Арслан Мурзабеков, Камиль Мурзабеков, Парвиз Пулоди.

Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Павел Лунгин
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Александр Лунгин
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Фёдор Лавров
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич

Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич

Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Вячеслав Шихалеев, Кирилл Ермичев и Михаил Кремер

Первыми посмотреть ленту и поздравить создателей с премьерой пришли Александр и Валерия Роднянские, Алёна Долецкая, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Шемякин и Сара де Кэй, Ирина Горбачева, Ренат Давлетьяров и Женя Малахова, Ольга Свиблова, Марина Лошак, Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич, Аркадий Дворкович, Евгений Маргулис, Карен и Иван Шахназаровы, Фёкла Толстая, Юлий Гуголев и другие.

Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Александр Роднянский, Аркадий Дворкович, Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич с гостем
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Алёна Долецкая
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Евгений Маргулис со спутницей
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Ингеборга Дапкунайте и Леонид Ярмольник
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Ирина Горбачева
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Иван и Карен Шахназаровы
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Ренат Давлетьяров и Женя Малахова
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич
фото: Юлий Гуголев и Фёкла Толстая

По сюжету командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило «не бросать своих».

В широкий прокат «Братство» выходит 10 мая 2019 года.
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Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич фотографии
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич фотографии
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич фотографии
Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич фотографии
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