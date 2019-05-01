Пётр Фёдоров и Лукерья Ильяшенко потискали питомцев

анонс

Своих не бросаем: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева и Андрей Макаревич

Актёр не смог найти общий язык с новым руководством МХТ и Табакерки

Коротко: все опять сошли с ума

Мария Кожевникова навлекла на себя народный гнев из-за высказывания о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»

30 апреля

«Мне было бы страшно на его месте»: Михаил Шац о победе Зеленского на выборах президента Украины

А так же о юморе Александра Гудкова и о чувстве стыда перед зрителями