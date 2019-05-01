Пётр Фёдоров и Лукерья Ильяшенко потискали питомцев

«Однажды я увидела в Facebook объявление: кота выгнали из дома и подбросили в ветклинику, где его собирались усыпить, - вспоминает Лукерья Ильяшенко. - Я не планировала заводить домашних животных, но, увидев кота, сразу поняла: он должен стать моим. Назвала его Хаку-сан, в честь героя мультфильма «Унесенные призраками». В мире таких «хакусанов» миллионы. Как-то я попала в квартиру-передержку. Нам открыла хозяйка, которая этим занималась и, кстати, получала за свою работу деньги. В комнате я увидела конструкцию, занавешенную пледами. Поднимаю их, а там - клетки, клетки, одна на другой. В каждой - кот со своим туалетом и миской. С одной стороны, хорошо, что есть люди, которые дают животным хотя бы какой-то шанс обрести хозяина. С другой - кошки сидят в клетках по несколько лет в ожидании светлого будущего, для некоторых оно не наступает. Непонятно, что гуманнее: оставлять животных на улице или содержать в таких условиях. Ведь золотой середины - приличных приютов - в нашей стране совсем немного, а те, что есть, работают без поддержки государства, на самообеспечении».
фото: Пётр Фёдоров
«Для меня помогать бездомным животным - нечто само собой разумеющееся, - признался Пётр Фёдоров. - В нашем безумном мире главное - самому не быть животным и не оказаться бездомным. Но на мой взгляд, вопрос в другом: почему мы помогаем? Считаю, тут два варианта - из жалости или из сострадания. В первом случае мы, по сути, покупаем для себя успокоение собственной души. А сострадание предполагает ответственность - перед собой, перед окружающими. Я никогда не брал животных из приюта, потому что при моем командировочном образе жизни такой поступок будет безответственным. Однако несколько раз я подбирал на шоссе сбитых собак и отвозил их в больницу. Двух не успел спасти. А одного щенка, сбитого фурой, мы нашли с моей коллегой, актрисой Дашей Екамасовой, на трассе по дороге в Ростов Великий. Мы его выходили, а потом отправились в соседнюю деревню искать хозяев - на щенке был ошейник. И ведь нашли!»
фото: Александр Соколовский
«Восемь лет назад я впервые попал в приют для бездомных животных, с тех пор не могу оставаться безучастным к их проблеме, - рассказал Александр Соколовский. - До сих пор вспоминаю, насколько ужасные там были условия содержания! Но самое страшное - это приюты в квартирах: однажды нам пришлось провести спасательную операцию и вызволить 150 кошек, которые жили в однокомнатной хрущевке. Я рад, что судьба свела с неравнодушными людьми, которые привлекли меня к волонтерству. Сейчас оказываю приютам и финансовую, и информационную поддержку: привожу корм, лекарства, мотивирую знакомых».
фото: Иван Мулин
«Не могу сказать, что я человек инициативный, поэтому во все благотворительные проекты попадаю через друзей, - поделился Иван Мулин. - Помочь приюту GetDog и поучаствовать в благотворительной фотосессии мне предложила моя хорошая знакомая, Донскене Марите: я сразу согласился. Вижу бездомных животных, и сердце обливается кровью. Когда я был маленьким, я мечтал о собаке или кошке, но у мамы была астма, поэтому завести домашнего любимца не представлялось возможным. С тех пор меня не покидает желание помогать братьям нашим меньшим – хоть рублем, хоть перепостом объявлений. Ведь кто, если не мы?»