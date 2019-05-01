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Актриса из «Секса в большом городе» не нашла в сериале феминизма

1 мая
2019 год

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1 мая 2019
Исполнительница роли Миранды в культовом женском сериале «Секс в большом городе» Синтия Никсон в рамках Tribeca Film Festival в Нью-Йорке ответила на вопросы журналистов. Среди прочего у актрисы спросили, считает ли она прославившее её тв-шоу феминистским.

Актриса из «Секса в большом городе» не нашла в сериале феминизма

В ответ Синтия отметила, что главные героини «Секса в большом городе» - «белые обеспеченные женщины, которые отстаивают свои права», однако их типажи далеки от современных феминистских идеалов, поскольку они зациклены на деньгах и своей внешности. При этом, если бы сериал снимали сейчас, то, по мнению Никсон, одной из героинь была бы темнокожая женщина.

«В сериале нам показывали совершенно идеальных героинь — они должны были всегда выглядеть превосходно, - считает актриса. - Я прекрасно понимаю, что в этом есть элемент фантазии, и это было важно с точки зрения красивого шоу. Но я думаю, что существует масса способов быть привлекательным, не гонясь при этом за идеалом».

В прошлом году Синтия Никсон пыталась баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка. С 2012 года она состоит в однополом браке.
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Актриса из «Секса в большом городе» не нашла в сериале феминизма фотографии
Актриса из «Секса в большом городе» не нашла в сериале феминизма фотографии
Актриса из «Секса в большом городе» не нашла в сериале феминизма фотографии
Актриса из «Секса в большом городе» не нашла в сериале феминизма фотографии
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