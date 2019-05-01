Актриса из «Секса в большом городе» не нашла в сериале феминизма

Исполнительница роли Миранды в культовом женском сериале «Секс в большом городе» Синтия Никсон
в рамках Tribeca Film Festival в Нью-Йорке ответила на вопросы журналистов. Среди прочего у актрисы спросили, считает ли она прославившее её тв-шоу феминистским.
В ответ Синтия отметила, что главные героини «Секса в большом городе»
- «белые обеспеченные женщины, которые отстаивают свои права
», однако их типажи далеки от современных феминистских идеалов, поскольку они зациклены на деньгах и своей внешности. При этом, если бы сериал снимали сейчас, то, по мнению Никсон, одной из героинь была бы темнокожая женщина.
«В сериале нам показывали совершенно идеальных героинь — они должны были всегда выглядеть превосходно
, - считает актриса. - Я прекрасно понимаю, что в этом есть элемент фантазии, и это было важно с точки зрения красивого шоу. Но я думаю, что существует масса способов быть привлекательным, не гонясь при этом за идеалом
».
В прошлом году Синтия Никсон пыталась баллотироваться
в губернаторы Нью-Йорка. С 2012 года она состоит в однополом браке.