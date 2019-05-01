«Я ничего не достиг и не сделал»: Джейми Дорнан о депрессии и алкоголе

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан
в подкасте журналиста Джея Рейнера рассказал о своём тяжелом детстве, которое привело его к депрессии и алкоголизму.
«Моя мама умерла от рака поджелудочной железы, когда мне было всего 16 лет
, - поделился 37-летний актер. - Эта трагедия навсегда изменила мою жизнь. Всего спустя год четверо моих приятелей погибли в автокатастрофе, что окончательно выбило меня из колеи. Это был самый тяжелый период в моей жизни: я бросил университет, ничем не увлекался и много пил
».
При этом Дорнан далеко не сразу понял, что ему требуется квалифицированная помощь. Однако поиски работы помогли ему осознать, что у него проблемы.
«Помню, мне захотелось все поменять и начать жизнь с чистого листа
, - вспоминает Джейми. - Я пришел на собеседование и честно признался работодателю, что за последнее время я ничего не достиг и не сделал. Он посмотрел на меня и сказал: «Да ты в депрессии!». И я понял, что он прав. Я никогда раньше не задумывался об этом, но я действительно чувствовал себя очень подавленно
».
Несмотря на то, что вылечиться актеру помогли специалисты, он признаётся, что до сих пор вынужден бороться с самим собой. После смерти матери Дорнан сотрудничает с фондом NIPanC, помогающим больным раком поджелудочной железы.
«Эта трагедия по-прежнему оказывает на меня сильное влияние, и я никому бы не пожелал оказаться в подобной ситуации
, - говорит Дорнан. - Однако благодаря фонду я понял, что не одинок. Многие теряли самых дорогих людей, будучи в юном возрасте
».