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«Я ничего не достиг и не сделал»: Джейми Дорнан о депрессии и алкоголе

1 мая
2019 год

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1 мая 2019
Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан в подкасте журналиста Джея Рейнера рассказал о своём тяжелом детстве, которое привело его к депрессии и алкоголизму.

«Я ничего не достиг и не сделал»: Джейми Дорнан о депрессии и алкоголе

«Моя мама умерла от рака поджелудочной железы, когда мне было всего 16 лет, - поделился 37-летний актер. - Эта трагедия навсегда изменила мою жизнь. Всего спустя год четверо моих приятелей погибли в автокатастрофе, что окончательно выбило меня из колеи. Это был самый тяжелый период в моей жизни: я бросил университет, ничем не увлекался и много пил».

При этом Дорнан далеко не сразу понял, что ему требуется квалифицированная помощь. Однако поиски работы помогли ему осознать, что у него проблемы.

«Помню, мне захотелось все поменять и начать жизнь с чистого листа, - вспоминает Джейми. - Я пришел на собеседование и честно признался работодателю, что за последнее время я ничего не достиг и не сделал. Он посмотрел на меня и сказал: «Да ты в депрессии!». И я понял, что он прав. Я никогда раньше не задумывался об этом, но я действительно чувствовал себя очень подавленно».

Несмотря на то, что вылечиться актеру помогли специалисты, он признаётся, что до сих пор вынужден бороться с самим собой. После смерти матери Дорнан сотрудничает с фондом NIPanC, помогающим больным раком поджелудочной железы.

«Эта трагедия по-прежнему оказывает на меня сильное влияние, и я никому бы не пожелал оказаться в подобной ситуации, - говорит Дорнан. - Однако благодаря фонду я понял, что не одинок. Многие теряли самых дорогих людей, будучи в юном возрасте».
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«Я ничего не достиг и не сделал»: Джейми Дорнан о депрессии и алкоголе фотографии
«Я ничего не достиг и не сделал»: Джейми Дорнан о депрессии и алкоголе фотографии
«Я ничего не достиг и не сделал»: Джейми Дорнан о депрессии и алкоголе фотографии
«Я ничего не достиг и не сделал»: Джейми Дорнан о депрессии и алкоголе фотографии
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