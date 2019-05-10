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Артур Смольянинов рассказал о диагнозе своего брата

10 мая
2019 год

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10 мая 2019
Актер Артур Смольянинов на днях опубликовал в своем Инстаграме видео с призывом о помощи мальчику c аутизмом. В ролике он также упомянул, что знает об этом заболевании не понаслышке - врачи поставили этот диагноз его младшему брату Володе.

Артур Смольянинов рассказал о диагнозе своего брата

«Я очень хорошо знаю, что такое атипичный аутизм, потому что мой брат Володя до сих пор живет с этим диагнозом. И будет жить всю жизнь, поскольку аутизм до конца не излечим, но его можно очень хорошо компенсировать. Нужна реабилитация», - сказал актер.

По словам Смольянинова, одной из главных проблем является то, что такие дети отстают в развитии – им сложно дается обучение речи.

«Я очень хорошо помню, как моя мама билась с Володей. И годами - лет пять - ездила с ним по разным врачам. И искала самые невероятные и экзотические на тот момент процедуры. Слава богу, сейчас уже есть системы, которые помогают реабилитации».

Артур Смольянинов рассказал о диагнозе своего брата

Стоит отметить, что Артур Смольянинов и его супруга Дарья Мельникова активно занимаются благотворительностью:и участвуют в акциях, сотрудничают с фондами и сами помогают больным детям.
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Артур Смольянинов рассказал о диагнозе своего брата фотографии
Артур Смольянинов рассказал о диагнозе своего брата фотографии
Артур Смольянинов рассказал о диагнозе своего брата фотографии
Артур Смольянинов рассказал о диагнозе своего брата фотографии
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