Артур Смольянинов рассказал о диагнозе своего брата

Актер Артур Смольянинов
на днях опубликовал в своем Инстаграме
видео с призывом о помощи мальчику c аутизмом. В ролике он также упомянул, что знает об этом заболевании не понаслышке - врачи поставили этот диагноз его младшему брату Володе.
«Я очень хорошо знаю, что такое атипичный аутизм, потому что мой брат Володя до сих пор живет с этим диагнозом. И будет жить всю жизнь, поскольку аутизм до конца не излечим, но его можно очень хорошо компенсировать. Нужна реабилитация»
, - сказал актер.
По словам Смольянинова, одной из главных проблем является то, что такие дети отстают в развитии – им сложно дается обучение речи.
«Я очень хорошо помню, как моя мама билась с Володей. И годами - лет пять - ездила с ним по разным врачам. И искала самые невероятные и экзотические на тот момент процедуры. Слава богу, сейчас уже есть системы, которые помогают реабилитации»
.
Стоит отметить, что Артур Смольянинов и его супруга Дарья Мельникова
активно занимаются благотворительностью:и участвуют в акциях, сотрудничают с фондами и сами помогают больным детям.