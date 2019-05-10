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Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова

10 мая
2019 год

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10 мая 2019
7 мая в Нью-Йорке прогремел ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2019, на котором звёзды западного шоу-бизнеса с полной самоотдачей соперничали в нелегкой борьбе за звание самого ошеломляющего образа. Ведь темой бала в этом году стал кэмп, эстетика которого воспевает гротескную театральность на грани вульгарности и китча. Судя по тому, что творилось на красной дорожке, материальным воплощением гротеска и экстравагантности можно смело считать все блестящее и розовое.
Среди более двух сотен представителей шоу-бизнеса, поразивших воображение общественности, были замечены Кристен Стюарт, Нина Добрев, Мария Шарапова, Ирина Шейк, Бенедикт Камбербэтч, Джаред Лето, Майли Сайрус, Сальма Хайек, Алисия Викандер и все-все-все.
Комментарии к изображениям как никогда излишни.

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Бенедикт Камбербэтч с супругой

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Кэти Перри

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Алисия Викандер

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Билли Портер

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Кара Делевинь

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Кэри Маллиган

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Селин Дион

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Ким Кардашиан

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Шарлотта Генсбур

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Хлое Грейс Морец

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Дакота Джонсон

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Деми Мур

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Элизабет Дебики

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Эль Фэннинг

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Эмили Блант

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Эмили Ратаковски

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Эмма Робертс

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Эмма Стоун

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Эзра Миллер

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Галь Гадот

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Хейли Стейнфилд

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Ирина Шейк

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Жанель Моне

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Джаред Лето

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Дженнифер Лопес

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Софи Тёрнер и Джо Джонас

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Джулианна Мур

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Кристен Стюарт

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Люси Бойнтон

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Лупита Нионго

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Мария Шарапова

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Майкл Ури

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Нина Добрев

Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова
фото: Зои Салдана
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Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова фотографии
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