Блеск и нищета красных дорожек: Эзра Миллер, Кристен Стюарт и Мария Шарапова

7 мая в Нью-Йорке прогремел ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2019, на котором звёзды западного шоу-бизнеса с полной самоотдачей соперничали в нелегкой борьбе за звание самого ошеломляющего образа. Ведь темой бала в этом году стал кэмп, эстетика которого воспевает гротескную театральность на грани вульгарности и китча. Судя по тому, что творилось на красной дорожке, материальным воплощением гротеска и экстравагантности можно смело считать все блестящее и розовое.
Среди более двух сотен представителей шоу-бизнеса, поразивших воображение общественности, были замечены Кристен Стюарт, Нина Добрев, Мария Шарапова, Ирина Шейк, Бенедикт Камбербэтч, Джаред Лето, Майли Сайрус, Сальма Хайек, Алисия Викандер и все-все-все.
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