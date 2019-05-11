«Бесчисленное количество женщин просто умрет»: Эван Рэйчел Вуд о запрете абортов

Несколько месяцев Алисса Милано
написала письмо, в котором призвала сенат Джорджии наложить вето на закон о справедливости и равноправии живущих младенцев (LIFE), который запрещает женщинам делать аборт после шести недель беременности. Ее поддержали многие голливудские актрисы, в том числе Эшли Джад
, которая подняла эту тему на саммите «Женщины во всем мире»
.
Однако власти штата все-таки ужесточили закон. Теперь женщинам запрещено прерывать беременность на сроке больше шести недель, когда уже прослушивается сердцебиение ребенка. Новый проект сената Джорджии так и называется – «Закон о сердцебиении».
Закон вступит в силу 1 июля 2020 года. За его нарушение предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения и даже смертной казни.
Своё негодование по этому поводу высказали уже многие женщины, не остались в стороне и актрисы Голливуда. 31-летняя Эван Рэйчел Вуд
написала пост в Твиттере
, где призвала женщин бороться с жестокой несправедливостью.
«Умоляю. Нас использовали и домогались достаточно. Теперь они хотят контролировать наши тела. Я даже не могу начать объяснять, какие ужасающие последствия будут у этого закона. Помогите. Пожалуйста. Они хотят перечеркнуть решение Роу против Уэйда (историческое постановление суда, по которому женщина имеет право прерывать беременность до тех пор, пока плод не станет автономным (согласно закону, этот срок наступает примерно на 28-й неделе). Бесчисленное количество женщин просто умрет! Не молчите!»
, - обратилась к читателям Вуд.
В следующем твите
актриса предложила ввести в обязательном порядке вазэктомию (хирургическую операцию, при которой производится перевязка фрагмента семявыносящих протоков) для мужчин.
«Ввести обязательную вазэктомию до тех пор, пока ты не захочешь иметь детей. Ведь все можно вернуть. Давайте, ребята! Давайте спасать жизни! О, что, тяжко? Почему же? Потому, что это твое тело и мы не можем делать выбор за тебя? Вот это да!»
,- заявила Эван Рэйчел Вуд, предугадав негативную реакцию на свое предложение.