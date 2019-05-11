Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату

26 апреля появилась информация о том, что актриса российских сериалов Ирина Сенотова попала в больницу в тяжелом состоянии
. Ее дочь Мария Оамер
опубликовала пост в Инстаграме
, в котором обратилась к подписчикам за финансовой помощью.
Семья актрисы была вынуждена перевести ее в государственную больницу, так как лечение в частной клинике было дорогостоящим. У актрисы диагностировали двустороннюю пневмонию и почечную недостаточность. Однако позже появилась информация, что врачи обнаружили у нее еще одну патологию – цирроз печени.
Более двух недель Ирина находилась в реанимации, а вчера врачи перевели ее в общую палату. Дочь актрисы поблагодарила всех
, кто оказал поддержку, в Инстаграме. Ей удалось собрать большую часть суммы для лечения.
«Дорогие друзья!!! От всей души моя семья благодарит вас за моральную поддержку, теплые слова, душевный отклик и материальную помощь! Благодаря вам я смогла оплатить большую часть лечения! Сейчас маму перевели из реанимации в палату. Для нас это большая радость! Лечение будет долгим, но правильным и нужным. Низкий поклон вам! Я бесконечно признательна всем!!!»
, - написала Мария.