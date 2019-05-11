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Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату

11 мая
2019 год

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11 мая 2019
26 апреля появилась информация о том, что актриса российских сериалов Ирина Сенотова попала в больницу в тяжелом состоянии. Ее дочь Мария Оамер опубликовала пост в Инстаграме, в котором обратилась к подписчикам за финансовой помощью.

Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату

Семья актрисы была вынуждена перевести ее в государственную больницу, так как лечение в частной клинике было дорогостоящим. У актрисы диагностировали двустороннюю пневмонию и почечную недостаточность. Однако позже появилась информация, что врачи обнаружили у нее еще одну патологию – цирроз печени.

Более двух недель Ирина находилась в реанимации, а вчера врачи перевели ее в общую палату. Дочь актрисы поблагодарила всех, кто оказал поддержку, в Инстаграме. Ей удалось собрать большую часть суммы для лечения.

Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату

«Дорогие друзья!!! От всей души моя семья благодарит вас за моральную поддержку, теплые слова, душевный отклик и материальную помощь! Благодаря вам я смогла оплатить большую часть лечения! Сейчас маму перевели из реанимации в палату. Для нас это большая радость! Лечение будет долгим, но правильным и нужным. Низкий поклон вам! Я бесконечно признательна всем!!!», - написала Мария.
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Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату фотографии
Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату фотографии
Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату фотографии
Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату фотографии
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